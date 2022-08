Blackpink, un regreso inminente

"Born Pink", el disco de la banda Blackpink, que será lanzado el 16 de septiembre (anteriormente estaba para este mes), significaría el punto final a la pausa que este cuarteto coreano puso desde octubre del 2020, luego de estrenar su disco "The Album".

La agrupación conformada por Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie está en la fase final de la grabación de su nuevo álbum, uno de los más esperados por sus millones de seguidores alrededor del mundo, incluidos los de nuestro país.

Además, según anunciaron sus representantes de la agencia YG, también están por iniciar las grabaciones de su video musical y el lanzamiento de nuevas canciones este mes, al menos la primera: "Pink Venom", fue lanzada hace unos días.

Por si fuera poco, el paquete que trae bajo el brazo esta agrupación que hizo su debut en 2016 es grande, ya que también iniciarán la mayor gira internacional jamás realizada por una banda femenina surcoreana, según detalló la misma agencia.

El año pasado, los trabajos en solitario que publicaron Rosé (que lanzó "R" en marzo) y Lisa (que estrenó "Lalisa" en septiembre) fueron todo un éxito de ventas.

Blackpink es la banda musical con más seguidores en la plataforma de videos YouTube del mundo, superando los 76.3 millones de suscriptores. Es además el primer grupo de k-pop femenino con la posición más alta en Billboard Hot 100, con su sencillo "Ice Cream" en colaboración con Selena Gomez, en la posición número 13, y el primer y único grupo femenino de k-pop en ingresar y encabezar las listas de artistas emergentes de Billboard.

Además, el 30 de agosto de 2020, Blackpink se convirtió en el primer grupo femenino de k-pop en ganar un premio en los MTV Video Music Awards, obteniendo el galardón en la categoría de la Canción del Verano por "How You Like That".