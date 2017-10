Blake Lively se incomodó con desnudo para cinta

Su fama cobró fuerza con la serie “Gossip Girl”, en aquel momento aún no era madre de familia y no estaba casada. Ahora, hay algunas cosas de su carrera que le provocan malestar, ejemplo las escenas de desnudo. Es protagonista de “All I See Is You” comentó: “Siempre he pensado que los desnudos son un distractor. Estoy muy enamorada de mi esposo, pero no es como que sean botas, soy un ser humano”. “Es la actuación de que estoy más orgullosa”, agregó.