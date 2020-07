Bob Dylan, un fuego que no se extingue

Bob Dylan está demostrando que con sus 79 años recién cumplidos está más activo que nunca con su carrera musical. Se rehúsa a hacer callar su voz y peor aún, su espíritu irreverente y cautivador. Mismo que lo ha llevado a ser una de las figuras de la música más queridas e influyentes del siglo XX y comienzos del XXI.

En la década de los 60 creó un estilo propio alejado del rock y recuperando con frescura el folck. Fue conocido como la voz de su generación y prefería los momentos sencillos. Le gustaba tocar en los cafés de Greenwich Village, en Nueva York.

Con una pandemia a cuestas el legendario cantante estadounidense presentó su primer disco después de ganar Nobel de Literatura. El 39º álbum de estudio de Dylan se titula "Rough and Rowdy Ways" y tiene 10 canciones nuevas, incluida "Murder most foul", una balada de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy y a su vez un tributo al músico de blues Jimmy Reed.

Ocho años después de "TempesT"(2012), que era su último disco con temas inéditos, Bob Dylan este reciente disco es un muy esperado álbum y contiene canciones originales. La crítica ya lo aplaude.

"Rough and Rowdy Ways" en su totalidad tiene una duración de setenta minutos y comienza con la ya conocida "I Contain Multitudes", una canción sobria y de aroma íntimo que toma el título de un famoso verso del poema "Song of Myself"de Walt Whitman.

El segundo corte es la blusera "False Prophet", que se estrenó a comienzos de mayo. Dylan ha contado como invitados para este nuevo trabajo con Fiona Apple y Blake Mills.

Hasta hoy, su último disco de estudio en el mercado, el trigésimo octavo de su carrera, era "Triplicate" (2017) y en él versionaba clásicos del cancionero americano, lo que se ha convertido en una constante para Dylan en los últimos años.

"Rough and Rowdy Ways"ha sido recibido entre grandes aplausos por la prensa especializada: el agregador de reseñas Metacritic le da un 95 sobre 100 a partir de 16 críticas incluidas para calcular esa media.

"En este disco, Dylan explora territorio que nadie más ha alcanzado antes", asegura Rob Sheffield en su crítica publicada en Rolling Stone. Y Alexis Petridis afirmó en The Guardian que este álbum recoge "la eterna grandeza" de Dylan.

"Los fans más entregados podrán pasar meses desenredando las letras más enrevesadas, pero no necesitas un doctorado en Dylanología para apreciar la singular calidad y poder del disco", defendió.

En una entrevista publicada en The New York Times, Dylan explicó que las canciones le vienen a la cabeza cuando está en "una especie de trance" También habló de las protestas antirracistas que han sacudido EE.UU. en las últimas semanas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis (EE.UU.).

En "Murder Most Foul", Dylan, también cita héroes personales como Etta James, John Lee Hooker, Guitar Slim, Charlie Parker, Oscar Peterson, Nina Simone, Stan Getz, Dickey Betts, Hot Pepper, Thelonious Monk, Nat King Cole, Bud Powell, Jelly Roll Morton, Woody Guthrie, Elvis Presley, Little Richard, Big Bill Broonzy y Miles Davis.

"Me produce unas náuseas sin fin el ver a George torturado hasta la muerte de esa manera", dijo el artista que también es conocido por su defensa a los derechos humanos.

"Fue extremadamente feo. Esperemos que la justicia llegue rápidamente para la familia de Floyd y para el país", agregó. El intérprete de "Blowin' In The Wind" tiene prevista una gira por diferentes recintos de Estados Unidos, pero la celebración de estos conciertos está entre grandes interrogantes debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.