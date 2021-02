Bob Marley el eterno Rey del Reggae

Bob Marley

Su música nunca pasará de moda. El legado de Bob Marley va más allá de ser el principal exponente de reggae de la historia, su visión y aporte a diferentes causas le permitieron dejar una huella imborrable en el mundo y convertirse en uno de los personajes más recordados y queridos en la industria musical.

Un 6 de febrero de 1945 nació Robert Nesta Marley Booker, mundialmente conocido como Bob Marley, esa fecha es aprovechada por sus seguidores para conmemorar al jamaiquino y en diferentes países se celebra el "Día de Bob Marley".

Pese a que la iniciativa nació en su país natal, luego de su muerte en 1981, el reconocimiento y admiración que inspiró el cantante sigue ganando nuevos seguidores, cerca del día de su natalicio se le recuerda como defensor de los derechos humanos y la igualdad, además, de un impulsor incansable por el movimiento rastafari.

Su carrera inició en los años 70, cuando en su país se atravesaba un complicado escenario político y social. Sus inicios fueron en el grupo "The Wailers", donde experimentó con ritmos como el ska, rocksteady y reggae.

El músico, cantante, compositor y guitarrista también era aficionado y amante del deporte rey, y disfrutaba jugar partidos de fútbol, decía que al igual que hacer música, el fútbol le brindaba libertad. También fue un amante de las letras y se inspiró escribiendo varios poemas.

Bob Marley recibió diferentes reconocimientos, el más importante fue la Medalla de la Paz del Tercer Mundo, un premio otorgado por las Naciones Unidas en 1978, por la lucha que impulsó a favor de la paz y justicia.

El cantante falleció el 11 de mayo de 1981 en Cedars of Lebanon Hospital con apenas 36 años, por un melanoma (cáncer en la piel).

Detrás de cada una de sus canciones hay un mensaje transcendental, le cantó al amor, a la vida, a la libertad, a las mujeres, pero también a la esclavitud, la desigualdad social y la guerra.

Top 5

Compartimos una selección con sus mejores cinco canciones

1. No woman no cry

Un mensaje a todas las madres, esposas y hermanas que sufren las penas que los hombres les generan. Además, lleva un mensaje de esperanza y fortaleza a todas las mujeres: “Todo estará bien”.

2. Redemption song

Aborda la emancipación de la esclavitud mental, de principios básicos de su fe y la filosofía que siempre acompañó el estilo de vida de Bob Marley: la paz y la libertad en el mundo frente a todo tipo de guerras e injusticias que sólo sirven para acrecentar la pobreza en el planeta.

3. Buffalo Soldier

Habla de un “soldado búfalo” que fue llevado de África a América. Rinde homenaje a las personas negras que han contribuido tanto en el continente americano, reconocer sus hazañas y denunciar la práctica de la esclavitud. “Yo soy un soldado búfalo en el corazón de América, robado en África y llevado a América”, dice la canción.

4. One Love

Esta canción habla principalmente sobre la unificación de la gente, y el amor que debe haber entre las personas, evitando las guerras o cualquier acto de violencia. Desde el comienzo de la canción se percibe que el tema principal que es la unión entre las personas: “Un amor, un corazón”.

5. Could You Be Loved

El tema transmite una actitud positiva, a pesar de las penas y dificultades, Marley deja claro que las personas pueden amar y recibir amor, destaca la importancia de mantenerse fiel a los ideales y objetivos en la vida, no rendirse y siempre levantarse.