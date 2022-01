Boda entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue falsa, ¿habrá sido el motivo de su separación?

La niña seguramente iba por mi cartera: Alfredo Adame levanta denuncia contra pareja que lo golpeó

Este domingo se transmitió la segunda parte de la entrevista de Yordi Rosado a Eugenio Derbez, y el tema que ha causado más polémica entre el actor y Victoria Ruffo salió a la luz, ¿Qué pasó con el tema de su boda falsa, esa de la que Victoria Ruffo no sabía que era falsa?, pues Derbez contó, por primera vez, su versión completa.

Dijo que en cuanto comenzaron a salir y tuvieron intimidad, quedaron embarazados. Nuevamente, Eugenio no estaba listo para ser padre, y menos cuando se conocían desde hacía tan poco tiempo. “A partir de ahí la relación se descompuso, en el momento en que surgió eso ella me dijo: vete, me fui, nos separamos un tiempo”, contó a Yordi.

Como con su primera relación con la mamá de Aislinn, Eugenio decidió intentarlo de nueva cuenta y, estando en casa de su mamá decidió volver a buscar a Victoria y es allí donde comienza el caos, pues él, pidiéndole consejo de qué hacer en ese momento o qué decir a los medios y quedaron en el acuerdo de que dirían que se iban a casar.

“Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor. Resulta que cuando regreso y digo ‘vamos a intentarlo’, empezamos a vivir juntos y ella dice vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, que nos vamos al Aurrerá que está en Echegaray y ahí en el estacionamiento había tienditas, la relojería, la pastelería y en la joyería acompramos los anillos”.

Eugenio dejó sus datos al de la joyería, a la semana le llamaron y él decidió hacer una entrega de anillos muy particular, con una fiesta de disfraces… de boda. Una fiesta que terminaría en caos.

“¿Y si hacemos una fiesta que sea tipo boda (pensó y platicó con sus cercanos), una como fiesta de disfraces tipo boda?, hablé con su familia, la familia lo sabía perfectamente, que le quería hacer la entrega como si fuera una boda”.

Así fue como Eugenio consiguió un vestido de novia con un amigo, pidió que hubiera hamburguesa y platicó que entre los invitados estaba el manager de Mijares, quien también sabía que era una boda falsa con el único motivo de ser una manera ingeniosa de darle el anillo a Victoria, y le pidió a un colega actor que hiciera de padre, algo que Victoria sabía perfectamente porque también lo conocía.

“Me la llevo con engaños, había una terraza hasta arriba y la llevo allí, entonces salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega mi representante con el vestido de novia, se mete en el vestido de novia, se lo pone, se lo amarramos con el masking tape, llega Marcial Casale, que no se sabía el discurso (como padre). dijo "Los declaro marido y mujer", ponemos los anillos, comimos hamburguesas,de allí nos bajamos nos fuimos en el Cadillac de mi papá, nos fuimos a un Mcdonalds a acabar de celebrar”.

En ese tiempo la misma Victoria contaba la anécdota del ingenio de Eugenio a la hora de darle los anillos, pero cuando no funcionó, comenzaron su separación y entraron los abogados, la cosa cambió.

“Cuando nos separamos Victoria y yo, quiero suponer que el abogado… ella me demandó, no me dejaba ver a José Eduardo, me quitó la patria potestad”, y contó que en su idea de lo que pasó es que por consejo del abogado decidieron demandarlo por daño moral, argumentando que él la había engañado con la boda falsa.

Incluso cuando ya estaban en los juzgados y Héctor Almada (manager de Mijares) estaba citado en los juzgados, este, evidentemente en un aprieto, le dijo a Eugenio que Victoria era su comadre cuando él le pedía que dijera la verdad sobre la boda falsa.

“Y le dije ‘Héctor me vas a quitar a mi hijo’. La siguiente audiencia Héctor se salió, dijo que no podía estar en medio de esa bronca”.

Al final, dice Eugenio, ese proceso fue muy costoso, y más allá de lo económico, el costo fue no poder crecer con su hijo.

“Eso es lo que más me dolió, que me quitaran a mi hijo. Lo dejé de ver como a los siete años, de los cinco a los siete lo vi muy poco, a los siete ya no me lo dejó ver y de allí pal’ real fue muy complicado. Me gasté todo mi dinero en abogados, me robé un día a José Eduardo de la escuela. Me duele y me enoja mucho”, contó, y recalcó.

“No es que no viste a tu papá (refiriéndose a su hijo), que tu mamá no te dejó verlo”.

Afortunadamente, dice, desde De viaje con los Derbez, la serie que hizo junto a toda su familia, se fortalecieron los lazos con José Eduardo, pero sí recuerda que cuando se iba a casar con Alessandra, Eugenio le pidió a José Eduardo que hablara con su mamá para que esta saliera a desmentir esa versión de la boda falsa de la que ella no sabía nada.

“Le dije: quiero un regalo de bodas, quiero que hables con tu mamá y quiero que le digas que hable con la verdad, y si no lo hace un día de verdad voy a hacer algo y la voy a exponer, habló con ella y ella dijo que no lo iba a hacer”.