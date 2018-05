Bohemian Rhapsody: Este es el primer tráiler de la película con Rami Malek como Freddie Mercury

La película biográfica sobre la banda Queen, titulada “Bohemian Rhapsody”, ha generado expectación desde su anuncio y, por fin, este martes 15 de mayo ha salido a la luz el primer tráiler oficial de la cinta que será protagonizada por Rami Malek en el papel de Freddie Mercury.

El tráiler muestra cómo luce Malek ya caracterizado como Mercury y deja entrever que la película tratará de respetar fielmente el estilo musical de la banda, así como muestra un mix sumamente elaborado entre los ritmos y las melodías de las grandes canciones de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, entre otras.

La película ha sido anunciada para el mes de noviembre de este año y ha generado una increíble expectativa debido a la temática en la que se centrará, mostrando varias facetas desconocidas de la banda y mostrando de una forma más cercana la personalidad de Mercury y las historias detrás de sus grandes éxitos.