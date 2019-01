"Bohemian Rhapsody" era la peor evaluada por la crítica y ganó el Globo de Oro

El domingo los Globos de Oro dejaron grandes sorpresas. Una de las más grandes fue el triunfo de "Bohemian Rhapsody" en la categoría de mejor película dramática. ¿La razón? Era la peor evaluada por la crítica.

"Bohemian Rhapsody" obtuvo 49 puntos en promedio en Metascore -puntaje basado en 50 reseñas-. En Rotten Tomatoes obtuvo un 61% de aprobación con 207 reseñas frescas y 128 podridas.

Las otras cuatro nominadas -"A Star Is Born", "BlacKkKlansman", "Black Panther" y "If Beale Street Could Talk"- tenían mejores críticas.

"A Star Is Born" obtuvo 88 puntos en Metascore -basado en 60 reseñas- y 90% de aprobación en Rotten Tomatoes.

"BlacKkKlansman" tenía 83 puntos y 95% de aprobación, mientras que "Black Panther" 88 puntos y 97% de aprobación, y "If Beale Street Could Talk" 87 puntos y 94 de aprobación.

Los números de estas películas se acercan mucho más a los de la ganadora del Globo de Oro a mejor película en 2018, "Tres anuncios por un crimen": 88 puntos -en promedio a partir de 50 reseñas- y 91% de aprobación.

Según Rotten Tomatoes, "Bohemian Rhapsody" es la cinta peor evaluada que gana el premio en 33 años, desde "Out of Africa" que obtuvo un 60% de aprobación en este sitio.

Eso no es todo. La película se coloca en el puesto 128 de entre las 149 ganadoras del galardón, según sus niveles de aprobación.