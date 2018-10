Bon Jovi: "Nunca tuve un plan B"

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi analizó sus más de tres décadas de carrera musical, y explicó que nunca se planteó "un plan B" si el rock le fallaba.

"Tenía 16 años y no había ninguna otra opción", dijo, sin pestañear, el cantante al recordar el momento en el que supo a lo que quería dedicar su vida.

"Cuando tenía 16 años, no había ningún plan B", insistió. "Pero eso significó que a los 16 me colaba en los bares y que para los 21 ya tenía un contrato discográfico y estaba haciendo mi primer álbum".

La banda de rock que ha liderado durante más de 35 años acaba de anunciar nuevos conciertos para 2019 de su gira "This House Is Not for Sale".

Con más de 2,800 conciertos a sus espaldas, los responsables de "Livin' On a Prayer" y "Bad Medicine" han aprendido ya a rebajar el ritmo y se están tomando su tiempo en llevar los temas de su último álbum a las distintas partes del mundo, una gira que no terminará hasta 2019 y que comenzó en febrero de 2017. "Ha pasado ya un tiempo, pero hemos disfrutado de este ritmo, y el año que viene solo vamos a Europa. Es agradable, y funciona bien", opinó Jon Bon Jovi.

Ha sido precisamente haber sobrevivido a varias décadas de una industria feroz lo que ha llevado a Bon Jovi a ser incluido este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll.