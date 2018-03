Brad Pitt buscó a Jennifer Aniston y ahora están en contacto, ¡nuevamente!

Lee también

Desde que se divorciaron en 2005, los fans de Jennifer Aniston y Brad Pitt lamentan esta ruptura y a lo largo de los años algunos medios han alimentado este amor por la ex pareja dando a entender que aún no estaba todo perdido. Pero la historia decía lo contrario, el actor estaba feliz con Angelina Jolie y su numerosa familia y la actriz rehacía su vida con Justin Theroux. Claro, que 2016 trajo novedades respecto del estado civil del galán de 53 años y las aguas se agitaron otra vez.Según US Weekly, Pitt se está reconectando con su pasado, razón por la cual le envío un mensaje a Aniston por su cumpleaños número 48, el 11 de febrero pasado. Pero esta misión no le resultó nada fácil porque, primero, tuvo que conseguir el número de teléfono de su primera esposa y para ello debió moverse bastante. Una vez que lo consiguió y se contactó con ella parece que la conversación virtual no se detuvo. "Empezaron a hablar una vez que él le deseó un feliz cumpleaños", dijo una fuente cercana al ex matrimonio."(Brad) confió en Jen. Él le dijo que estaba pasando por momentos complicados por el divorcio e intercambiaron algunos textos en los que recordaban su pasado", agregó la fuente. Este contacto virtual tuvo lugar cuando la actriz se encontraba en Cabo San Lucas, México, con su marido disfrutando de unos días de descanso. Además, sostuvo: "Justin está de acuerdo con que sean amigos. Sabe que Jen solo quiere ser amable".