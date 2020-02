Brad Pitt confirma su retiro de la actuación dejando un prolijo legado actoral | FOTOS

Desde el intransigente Tyler Durden en “Fight Club”, pasando por Aquiles en Troya y Benjamin Button, hasta Cliff Booth de “Érase una vez en Hollywood”, que lo llevó a ganar un Oscar.

En julio del 2019, Brad Pitt habló por primera vez sobre sus intenciones de alejarse de la actuación para dedicarse únicamente a crear contenido audiovisual. Siete meses después y tras ganar el Oscar a Mejor actor de reparto por su rol en “Once Upon A Time In Hollywood”, el actor confirmó que se alejará de las cámaras por un tiempo indefinido.

"Ahora realmente creo que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, reveló la estrella de Hollywood en una entrevista para Good Morning America, aunque no precisó por cuánto tiempo se tomará un descanso de los sets.

Pitt considera que aún no ha llegado el mejor momento de su vida, sin embargo reconoce que afronta una etapa especial, en la que muchos sueños inconclusos se han hecho realidad.

“Espero que no (sea el mejor momento de su vida). Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa", señaló el actor a la edición australiana de la revista CQ.

Dijo, además, que quiere alejándose de la actuación para, en un futuro cercano, dedicarse únicamente a crear contenido con la productora Plan B Entertainment, que fundó junto con su ex esposa, Jennifer Aniston, en el año 2002. “Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”, remarcó el actor de 56 años.

OTRAS PASIONES

Pitt está dedicado a la producción y a su otra gran pasión: la escultura y la pintura. Además, pasa gran parte de su tiempo ocupándose de su labor humanitaria y reconstruyendo el vínculo con sus hijos Madox, Zahara, Shilo, Pax, y los gemelos Vivienne y Knox.

