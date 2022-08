Brad Pitt viaja en "Tren Bala"

David Leitch, vuelve a dirigir una película de acción con un toque de comedia y humor negro. Basada en la novela "Maria Beetle" del japonés Kotaro Isaka, "Tren Bala" (Bullet Train) estrena este 4 de agosto y sigue a Brad Pitt como un asesino a sueldo que tiene la misión de recuperar un maletín en un tren bala que va de Tokio a Kioto, pero a bordo se encontrará con diferentes asesinos.

"Tren Bala" está protagonizada por Brad Pitt como Ladybug y cuenta con un elenco estelar conformado por Joey King, como The Prince; Aaron Taylor-Johnson, interpreta a Tangerine; Brian Tyree Henry, es Lemon; Andrew Koji, bajo el nombre de Yuichi Kimura; Bad Bunny, actúa como The Wolf; Zazie Beetz es Hornet; Michael Shannon, es "White Death"; Hiroyuki Sanada, como The Elder; y Sandra Bullock, como Maria Beetle.

Del director de “Deadpool 2”, llega a los cines una historia de acción protagonizada por Brad Pitt y un elenco de estrellas que viajan por Japón a bordo de un “Tren Bala”.



José Molina, fama

Para Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, quien interpreta a un sicario mexicano con ansias de venganza, "Bullet Train" representa su debut en el cine con un papel principal, tras un cameo en "Fast & Furious 9" en 2021.

Leitch hizo su debut como director en 2014 con "John Wick", co-dirigiendo junto a Chad Stahelski. En 2017, dirigió su primera película en solitario "Atómica", protagonizada por Charlize Theron. Posteriormente, asumió la dirección de "Deadpool 2" (2018), que protagonizó nuevamente Ryan Reynolds; y "Rápidos y Furiosos: Hobbs y Shaw", junto a Dwayne Johnson y Jason Statham.

Los asesinos

Joey King es The Prince

Bad Bunny es The Wolf

Aaron Taylor-Johnson es Tangerine

Andrew Koji es Yuichi Kimura

Brian Tyree Henry es Lemon

Zazie Beetz es Hornet