Brad Pitt y Jennifer Aniston jugaron con el filtro de Friends y este fue el resultado

Durante la entrega de los Premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles, Jennifer Aniston fue premiada por su papel en la tira dramática ‘The Morning Show’, mientras que Brad Pitt se ganó una estatuilla por su trabajo en ‘Once Upon a Time in Hollywood’, la última película de Quentin Tarantino. Aniston, pareja de Pitt durante cinco años, dejó abierta la puerta a volver a trabajar con el actor. Consultada por la prensa norteamericana sobre la posibilidad de que Pitt participe en la serie que ella protagoniza, respondió: "Está más que invitado".

Otro detalle curioso de la presencia de ambos en la entrega de premios fue que ambos se animaron a jugar con el popular filtro de Instagram "¿Qué personaje de Friends eres?". El filtro, que registra una cara, detecta parecidos con personajes del elenco de la serie en la que ambos actuaron.

Jennifer Aniston (que interpretaba a Rachel), para sorpresa de sus seguidores no obtuvo a su propio personaje sino a Phoebe, que en la tira era encarnada por Lisa Kudrow. "Ay, ¡por favor, Lisa!", exclamó Aniston al ver el resultado del juego. Luego, tiró un beso a la cámara dirigido a su ex compañera y le dijo: "¡Te adoro!". Por su lado, Pitt, que interpretó a Will Colbert, el hombre con el que estaba casado Rachel, obtuvo como resultado a Chandler Bing, el personaje a cargo de Matthew Perry.

Aquí te dejamos el video

Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.