“Bradbury predijo que la gente no desea elegir”

Michael B. Jordan pasó directamente de concluir el rodaje de la exitosa “Pantera Negra” a unirse al director Ramin Bahrani para su tan esperada adaptación de la clásica novela de Ray Bradbury “Fahrenheit 451”. “La oportunidad de trabajar con Bahrani y con el coprotagonista Michael Shannon era demasiado buena como para perdérsela”, dice.

La acción está ambientada en un mundo distópico en el futuro cercano tras una segunda guerra civil estadounidense. Allí, los medios de comunicación son el opio de las masas, los hechos y la historia son reescritos y los libros son quemados por los “bomberos”.

Jordan interpreta a Montag, un joven carismático y en ascenso que comienza a cuestionar sus creencias y se torna en contra de su mentor, el capitán Beatty, interpretado por Shannon. Sofia Boutella encarna a Clarisse, una de las informantes de Beatty que también es parte del movimiento clandestino que lucha para salvar libros. Clarisse alienta a Montag a unirse a la rebelión.

¿Cómo fue tu encuentro con “Fahrenheit 451”?

Todavía estaba rodando “Pantera Negra”. Estábamos en las últimas semanas y primero me llamaron de mi equipo preguntando si había oído hablar del libro. No lo conocía... Cuando los representantes te llaman insistiendo para que hagas algo la reacción es un poco como “bien, esperen un momento. Déjenme ver qué está pasando”... No me interesaba mucho representar a una figura autoritaria que oprimiera a la gente. Especialmente con todos los tiroteos y la violencia policial que se estaban dando, y que siguen sucediendo... Pero luego de hablarlo con Ramin, de entender realmente su punto de vista y de que él me dijo ‘Mike, no es solo tu comunidad. Los que luchan por los libros, la música, el arte y la historia... somos todos’. Fue entonces que lo entendí... Y entonces comprendí a Montag y su jornada. Vi que era un papel verdaderamente importante, así como lo son el personaje y la historia...

¿Leíste el libro después de leer el guion?

Me apegué al guion. Está adaptado a nuestros tiempos. La tecnología e internet desempeñan un papel fundamental para la distracción de nuestra generación y para nuestro modo de crecer y de aprender; para el modo en que pensamos. Queríamos mostrar la resbaladiza pendiente en la que estamos, de modo que quise ser fiel al guion y a la visión de Ramin y ejecutar eso.

¿El guion fue escrito antes de que Trump asumiera el mando?

Es una de esas peculiaridades: el guion se escribió antes de su presidencia, pero es increíble porque parece haber sido escrito ayer. Si yo quemara tu libro favorito ahora mismo, podrías simplemente conectarte y descargarlo. Pero podría haber sufrido modificaciones, haber sido editado, y quién podría decir que no es así. Nos lleva a los conceptos de noticias falsas y falsas verdades, de qué es un hecho, qué es realidad, qué es ficción, qué es el ahora. Ya sabes, la idea de tener internet consolidada es terrorífica, y Ramin quería explorarlo.

También hay algunos detalles muy oportunos acerca de la minería de datos y la forma en que hemos adoptado la nueva tecnología sin comprender exactamente las consecuencias.

Sí, con el Yuxie (un asistente personal avanzado de inteligencia artificial). Sería como Alexa, Google o Siri. No estamos prestando atención a todo lo que nos rodea. Bradbury predijo que elegiríamos esto... Predijo el hecho de que la gente no desea realmente elegir; quiere que le digan qué les gusta. Creo que eso es lo que resulta tan perturbador de la película a veces. Es una verdad incómoda ver que quizás estemos ahí, que estos podríamos ser nosotros. Queremos proteger nuestra felicidad y nuestra paz mental... Quieren quedarse en su burbuja y protegerla a toda costa, y a veces les cuesta la libertad de elección, la libertad de pensamiento, la propia identidad y el individualismo.