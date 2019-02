Bradley Cooper: "Me sentí avergonzado"

Sin duda, entre las ocho nominaciones de "Ha nacido una estrella", el debut como realizador de Bradley Cooper en los Óscar, hubo un notable olvido y ese fue en la categoría de mejor dirección, en la que el actor no logró la candidatura. Aunque el intérprete evitó pronunciarse inicialmente, al final el cineasta reveló sentirse "avergonzado" por no estar entre los candidatos a la estatuilla.

El actor, que sí es candidato al Óscar a la mejor interpretación masculina, habló en el programa especial "Oprah’s SuperSoul Conversations from Times Square", de la célebre Oprah Winfrey, sobre cómo se sintió al saber que no era candidato a la estatuilla dorada a la mejor dirección.

"No fue una sorpresa. Es curioso, porque he estado pensando en ello recientemente. Estaba en una cafetería en Nueva York con un amigo cuando vi un mensaje en mi teléfono de mi publicista, Nicole Caruso. Me felicitó por la nominación, pero no me dio las malas noticias (que no era candidato a la mejor dirección)", explicó.

Fue después, cuando vio que solo había sido nominado al Óscar al mejor actor, pero no a la mejor dirección, cuando Cooper confesó a Winfrey sentirse "avergonzado".

"Tuve vergüenza porque pensé que no había hecho mi trabajo", declaró. Aunque después explicó que "incluso" si hubiera estado nominado, no debería haber pensado en si hizo bien su labor o no. "No tenía que haber pensado en ello. Lo único que me propuse fue hacer un proyecto lo más auténtico posible", comentó. Cooper no solo es candidato al Óscar al mejor actor, también aspira al mejor guion adaptado.