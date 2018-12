Bridges recibirá el Cecil B. DeMille

Quizá Jeff Bridges fue alguna vez considerado uno de los actores menos reconocidos de Hollywood, pero el próximo mes los Globos de Oro exaltarán su vida e ilustre carrera al entregarle uno de sus más grandes honores.

Bridges recibirá el premio Cecil B. DeMille durante la 76.ª ceremonia anual el 6 de enero de 2019, anunció la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés). El actor ha sido reconocido por protagonizar películas como "Crazy Heart", "True Grit", "Hell or High Water" y "The Big Lebowski", que se convirtió en una clásica de culto gracias a su calmado protagonista Jeffrey "The Dude" Lebowski y sus suéteres.

La presidenta de la HFPA, Meher Tatna, dijo en un comunicado que el galardonado con el Globo de Oro ha "capturado el corazón y la mente" del público en el mundo.

Bridges, de 69 años, ganó un Globo en 2010 al mejor actor por su papel en "Crazy Heart".