Brillante y con temple, así es Reese Witherspoon

"Odio leer guiones en los que no está involucrada ninguna mujer porque inevitablemente llego a ese punto en el que la chica se gira y pregunta al chico: "¿Qué hacemos ahora?". ¿Conoces a alguna mujer que en una situación de crisis no tenga ni idea de qué hacer? Es ridículo pensar que una mujer no sabría qué hacer", ha comentado la actriz Reese Whiterspoon.

Desde hace años ha alzado la voz para pedir una mayor presencia de las mujeres en la producción cinematográfica en Hollywood, y fue una de las impulsoras de "Times’s UP’" un movimiento contra el acoso sexual nacido como reacción al caso Weinstein y en pleno apogeo del Me Too.

Witherspoon es una de las mayores activistas en Hollywood por la igualdad de las mujeres y contra la violencia machista, y en su lucha para conseguir una mayor representación femenina en la industria cinematográfica, con más más historias sobre mujeres y unas mejores condiciones salariales y laborales creó la productora Pacific Standard junto a Bruna Papandrea en 2012.

Pacific Standard fue la semilla para que en 2016 Reese Witherspoon pusiera en marcha la productora Hello Sunshine, un proyecto con el objetivo de impulsar historias creadas por y para mujeres, con la vista puesta en el apogeo de las plataformas de ‘streaming’ y de las series de televisión.

Su impulso a las mujeres creadoras abarca también la literatura, gracias a su exitoso club de lectura en el que los libros escogidos son siempre de autoras femeninas, y precisamente dos obras escritas por mujeres han servido de inspiración para dos de sus producciones para televisión: "Big Little Lies", escrito por Liane Moriarte, y "Little Fires Everywhere", de Celeste Ng.

UNA ACTRIZ DE ÓSCAR

Nacida en Nueva Orleans el 22 de marzo de 1976, hace ahora 45 años, Laura Jeanne Reese Witherspoon debutó en la industria del entretenimiento con apenas 7 años, cuando comenzó a aparecer en comerciales, y cuatro años más tarde ganó un concurso de talentos.

A finales de los 90 realizó sus primeros trabajos importantes en cine, apareciendo en películas como "Pleasantville" (1998), "Election" (1999) y "Cruel Intentions" (1999), en la que comparte cartel con su exmarido Ryan Phillippe y padre de su hija Ava Elizabeth y de su hijo Deacon Reese. En 2011, se casó con el agente de talentos Jim Toth, con quien tuvo a su hijo Tennessee.

La "explosión" definitiva de su carrera llegó en 2001 con "Legally Blonde", un éxito de taquilla con el que se situó como una de las grandes estrellas, que tuvo una segunda parte, "Legally Blonde 2: Red, White & Blonde", y que tendrá otra entrega a estrenarse en 2022.

Tras aquel éxito llegaron otros que consolidaron su carrera: "Sweet Home Alabama" (2002) y "Walk the line" (2006), el biopic sobre Johnny Cash en el que la interpreta a June Carter Cash, su pareja; y por el que ganó el Óscar a la mejor actriz, además del Globo de Oro, el BAFTA, el premio del Sindicato de Actor o el Critic’s Choice, entre otros.

Volvería a optar a todos ellos por su trabajo en la película "Wild", estrenada en 2015, y que también produjo, igual que había hecho un año antes con "Gone Girl".

EL ÉXITO EN TELEVISIÓN

Protagonista de comedias románticas como "Four Christmases" (2008) o "How Do You Know" (2010), los últimos proyectos de éxito de Witherspoon han llegado desde la televisión, gracias a su productora y a series como "Big Little Lies", "The Morning Show" o "Little Fires Everywhere", con una gran acogida en las plataformas de "streaming", y entre las más reconocidas por la crítica en los últimos años.

"Big Little Lies", de HBO, nació como miniserie de adaptación de la novela del mismo título y su repercusión y reconocimiento por parte de la crítica fue tal que no sólo tuvo una segunda temporada, sino que ya se ha anunciado que habrá una tercera.

Protagonizada y producida por Reese Witherspoon y Nicole Kidman, el elenco incluye además a Laura Dern, Shailene Diann Woodley y Zoë Kravitz, y con la incorporación de Meryl Streep en la segunda temporada; un reparto estelar para una historia desgarradora y de sororidad, que arrasó en los premios Emmy y en los Globos de Oro, y por la que Reese optó a las estatuillas a mejor actriz, que finalmente se llevó Nicole Kidman.