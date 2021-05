Brillo en el aire: Pink y su hija asombran en los Billboard

Pink, homenajeada con el premio Icon, y su hija Willow actúan juntas en un trapecio para la ceremonia de los Premios Billboard de la Música el viernes 21 de mayo de 2021 en el Teatro Microsoft en Los Angeles. La gala se transmitió el 23 de mayo con una combinación de actuaciones en vivo y pregrabadas. (AP Foto/Chris Pizzello)

De tal palo, tal astilla: Pink estuvo acompañada por su hija de 9 años en el escenario de los Premios Billboard de la Música, mostrando sus poderosas habilidades gimnásticas mientras giraban en el aire en una actuación asombrosa.

Haciendo alarde de sus característicos movimientos aéreos y acrobáticos, la estrella del pop fue igualada por Willow Sage Hart mientras sonaba “Cover Me In Sunshine” de fondo, la canción de la artista con la voz de su hija.

La actuación pregrabada se transmitió durante la ceremonia del domingo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, donde Pink fue homenajeada con el premio Icon, que recibió de manos de Jon Bon Jovi.

“Willow, te luciste”, dijo Pink después de la actuación. “Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo, y somos bastante buenos en lo que hacemos. Pero eso no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros. Así que a todos ustedes... ¡gracias por venir!”

Le dijo en broma a Jon Bon Jovi que, cuando ella tenía 8 años, él le rompió el corazón al casarse con su esposa, Dorothea Hurley, y que aceptaba su premio como una disculpa.

Pink, cuyo verdadero nombre es Alecia Moore, también tiene un hijo, Jameson Moon, con su esposo Carey Hart. Un documental que sigue su gira mundial “Beautiful Trauma” de 2019, cuando se llevó a con ella a su familia, se estrenó el viernes en Prime Video: “Pink: All I Know So Far”.

“All I Know So Far” también es el título de su más reciente canción.