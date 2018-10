Britney vuelve a Las Vegas

La cantante estadounidense Britney Spears, de 36 años, volverá a Las Vegas a partir de febrero con su show "Domination" en el hotel Park MGM, un año después de su última actuación en la ciudad de los casinos.

Así lo anunció el jueves en la noche durante una actuación delante del complejo hotelero que incluyó un espectáculo de luz y un desfile, y que fue retransmitido en vivo en internet.

La cantante, que publicó hace 20 años su primer éxito "Baby One More Time" actuó durante cuatro años en Las Vegas con su espectáculo "Piece of Me", que llevó en los últimos meses a otros lugares del mundo en una gira internacional. Además, firmó un acuerdo donde recibirá $507 mil por cada noche, convirtiéndola en la artista mejor pagada de ciudad, según el Daily Mail.

En Las Vegas actúan con regularidad artistas de la talla de Celie Dion, Mariah Carey o Elton John. Pronto se unirán también Lady Gaga y Aerosmith.