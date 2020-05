Britney Spears ¡Ups! Lo hizo otra vez

Hablar de la música de los años noventa es recordar a emblemáticas figuras artísticas como Los Backstreet Boys, Christina Aguilera, Mandy Moore, NSYNC y, definitivamente, Britney Spears.

Spears fue conocida también como la princesa del pop, desde el lanzamiento de "Baby one more time" en 1998. Aquella joven colegiala cautivó desde un principio y se volvió toda una influencia para dicha generación. Un par de años más tarde llegó "Oops!… I Did it Again", material que se convirtió en el sencillo de su segundo disco de estudio.

"Oops!… I Did it Again" se publicó el 16 de mayo del 2000 y la consolidó como una estrella en el firmamento de la música y cultura pop. En tan solo una semana de haberse lanzado en Estados Unidos logró vender la mayor cantidad de copias de un disco en una semana en este mercado (1,319,193), récord que mantuvo hasta 2015, cuando la cantante británica Adele vendió más de 3.3 millones con "25".

Este año, pese al confinamiento por el covid-19, no hizo falta el fan que le recordara que su álbum festejaba 20 años. "Gracias a quien quiera que haya hecho este vídeo… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum ‘Oops’! Fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas", compartió la artista.

Pero eso no es todo; Spears, que cuenta con 24, 3 millones de seguidores en Instagram, agradeció especialmente a todas las personas que han crecido junto a ella. "Soy una chica afortunada. Dios los bendiga a todos".

Tanto fue es éxito que alcanzó "Oops… I Dit It Again" que durante 15 años se mantuvo como el más vendido para una artista femenina en Estados Unidos e, igualmente, marcó un antes y un después en su faceta artística. Con el ajustado enterizo rojo dio la bienvenida a su imagen de mujer sensual, dispuesta a comerse al mundo.

Actualmente, el video oficial en Youtube ya supera las 259,140,457 visualizaciones. El audiovisual supuso todo un reto para Spears quien constantemente repetía en el coro "ya no soy tan inocente" y contagiaba con su baile en Marte. Sony Music Entertainment lanzó una edición de vinilo conmemorativa del álbum.

Confesiones de una estrella

El mundo ha sido testigo de sus altibajos y aunque varios de sus fantasmas los ha superado, a sus 38 años sigue debatiéndose con otros tantos. Recientemente la intérprete de se sinceró en su cuenta de Instagram y habló sobre las adversidades a las que se enfrentó durante su adolescencia y niñez.

Llegó a confesar que en varias ocasiones se sintió "poco suficiente" e incluso como el "patito feo" de la escuela. "Deje de usar flequillo en tercer grado y recuerdo que fue un gran problema exponer mi frente… Solo las personas bonitas podían hacer eso y nunca me sentí lo suficientemente bonita como para lograrlo". En otra ocasión, dijo que caminaba erguida por un problema de autopercepción que estaba afectando su autoestima. Es así como recurrió a la ayuda de un entrenador de gimnasia profesional para que le enseñara a arquear su espalda.

Pese a todo, sigue siendo de las consentidas. La revista especializada en música Rolling Stone publicó según, EFE, una lista en la que clasifican los 100 mejores sencillos debut que han salido al mercado, y que encabeza en el número uno la estadounidense Britney Spears con la canción "...Baby One More Time".

Esto porque para los expertos más que un debut fue "uno de esos manifiestos del pop que anuncian un nuevo sonido, una nueva era, y un nuevo siglo", y la describen como "una declaración que causó divisiones y que trazó una línea entre el pasado y el futuro".