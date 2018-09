Britney Spears le pagará más a Kevin Federline por manutención

Hace unos meses, el bailarín Kevin Federline, que estuvo casado con Britney Spears entre 2004 y 2007, le pidió a la cantante que aumentara la manutención para mantener a Sean Preston y Jayden, de los que él tiene custodia compartida. Ahora ella aceptó pagar más.

Desde que se divorciaron, la artista pagaba $20,000 de pensión -además le dio a Federline $ 1,3 millones-. Pero este año, tras un gran momento profesional de Spears, Federline solició más dinero. El ex esposo de la artista argumentó que la cifra no era suficiente para que los niños siguieran viviendo el estilo de vida que requerían.

La petición se le hizo a Jamie, el padre de Britney y tutor de todos sus temas legales. Este solicitó que Federline fuera más específico en cuanto a las necesidades a cubrir. Al no tener respuesta, denegó el aumento de la suma.

Esto, según medios internacionales, no sanjó el asunto. Y ahora Spears acordó darle más dinero. Sobre la cifra pactada, no se ha dado a conocer. Una fuente, sin embargo, aseguró al portal The Blast que el incremento sería de varios miles de dólares.