Britney Spears publica su primera canción desde 2016 de la mano de Elton John

Getty Images The US pop singer was recently freed from a conservatorship

Britney Spears ha lanzado su primera canción desde 2016 y desde que hace unos meses fue liberada de una tutela que controlaba casi todos los aspectos de su vida.

Hold me closer, un dúo con Elton John, se estrenó el viernes, marcando el regreso de Spears a la música después de una pausa de seis años.

"Es genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo", dijo Spears antes del estreno.

"Estoy un poco abrumada… es importante para mi!".

La canción incorpora tres éxitos clásicos de Elton John: Tiny Dancer, The One, y Don't Go Breaking My Heart, con un ritmo de club.

Spears y el cantante británico cantan al unísono entre ecos, lo cual hace difícil saber si ha cambiado la voz de Spears.

Sin embargo, ella improvisa a lo largo de la canción, incluyendo una línea donde dice "baby" en un registro bajo, que sugiere que su voz ha madurado en los últimos seis años.

Una teoría de sus seguidores, sin fundamento, sugiere que esta voz madurada es el registro actual de Britney, y que sus antiguos managers la obligaron a cantar con una "voz de bebé falsa".

Similitudes

Getty Images Fans welcomed the release of Hold Me Closer, but the song has not gone down well so far with critics

Hold Me Closer, tiene muchas similitudes con el último éxito mundial de Elton John, Cold Heart, acompañado por la artista Dua Lipa. Ese éxito hizo a John llegar a una generación más joven.

No sorprende que intente recrear la magia de Cold Heart en esta nueva canción, ya que otra vez son dos artistas de pop cantando melodías nostálgicas de forma moderna.

En una entrevista con The Guardian, Elton John dijo que había sido su esposo, David Furnish, quien sugirió cantar con Spears.

"Ella cantó fantásticamente", dijo de Spears. "Todos decían que creían que ya no podía cantar. Pero yo dije que era brillante cuando empezó, así que creo que sí puede. Y lo hizo, y yo estaba muy feliz con lo que hizo".

John primero estrenó la canción en un restaurante a principios de esta semana, cantando mientras un DJ pinchaba el tema.

"Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears", dijo el músico.

"Realmente es un ícono, una de las más grandes estrellas del pop y suena increíble en este disco. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos".

En noviembre del 2021, Spears fue liberada de la controvertida tutela que controló casi todos los aspectos de su vida durante 13 años.

Esto hizo que la estrella pudiera volver a tomar el control de sus finanzas, su carrera y su vida personal, sin tener que pagar a un equipo de profesionales y abogados para que supervisen sus asuntos.

Aunque sus seguidores habían pedido su regreso a la música por varios meses, Spears estaba dudosa.

En una serie de publicaciones de Instagram el año pasado, dijo que se "mantenía alejada" de la industria de la música.

"La gente no tiene idea de las cosas horribles que me hicieron", escribió. "¡Y después de lo que he pasado, le tengo miedo a la gente y al negocio!".

Ayudarla

Elton John ha apoyado a músicos que luchan en su vida personal y profesional, incluyendo a Robbie Williams y Eminem. Dice que su acercamiento a Spears estuvo motivado por los mismos instintos.

"Es difícil cuando eres joven. Britney estaba destrozada. Yo estaba destrozado cuando empecé a estar sobrio. Estaba en un lugar terrible. He pasado por ese sentimiento de estar roto y es horrible", le dijo a The Guardian.

"Y por suerte llevo 32 años sobrio y es lo más feliz que he estado en toda la vida. Ahora tengo la experiencia para poder aconsejar a la gente y ayudarles porque no quiero ver a ningún artista en un lugar oscuro".

Algunos críticos no están entusiasmados con la nueva canción.

"Ups, lo hicimos de nuevo y arruinamos la canción", decía una columna en el Times de Londres el viernes , con su autor Will Hodgkinson describiendo el tema como un "remix sin sangre" que "mata la magia del original".

"...las voces de John y Spears han sido tratadas de una manera que las hace sonar como si pudieran disolverse en el fondo por completo, esto es una gran oportunidad desperdiciada".

Neil McCormick, de The Telegraph, tampoco quedó impresionado y escribió: "Elton John y Britney Spears acaban de hacer una de las grabaciones más inútiles en la historia del pop".

Por el contrario, Michael Cragg de The Guardian dijo que la canción está "llena de un poder".

"Spears parece insinuar que se encontrará nuevamente en la música", agregó. "Incluso si es lo único que lanza, quién puede culparla si no quiere volver al pop a completamente, parece suficiente".

