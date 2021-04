Britney Spears sorprende a sus fans con este baile 

Britney Spears deslumbró en Instagram con una publicación de un video en donde muestra 4 diferentes outfits y su espectacular figura a sus 39 años.

La talentosa cantante se mantiene activa en las redes sociales y regularmente sube videos bailando desde la comodidad de su casa, ahora que está lejos de los espectáculos.

Sin embargo, en esta ocasión se lució con una publicación al estilo Tik Tok, donde en un solo video modeló cuatro atuendos, al son de la canción "how you like that", de Black Pink.

En la primera escena, Spears aparece de espaldas, luciendo un vestido verde oscuro y con estampado floreado.

El segundo atuendo es un enterizo negro, y traslúcido, el cual deja ver parte de su lencería. En los siguientes segundos, Britney modela un bikini colo amarillo.

Los últimos momentos del video muestra a la conocida "princesa del pop" con outfit de invierno; un vestido corto, con botas y medias altas, color blanco.

El post ya suma más de 813 mil likes y supera los 16 mil comentarios.