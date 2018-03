Britney Spears sorprende con un “topless”

Lee también

La cantante Britney Spears compartió una foto desnuda en su cuenta de Instagram. Esta recordó viejos tiempos en los que la artista derrochaba sensualidad a cada instante.Spears aparece en “topless”, cubriéndose los senos con las manos y portando un crucifijo. La imagen fue publicada con un filtro sepia.Para muchos, la artista compartió esta imagen como una respuesta ante el estreno de la biopic no autorizada “Britney Ever After”, que recibió duras críticas y despertó sentimientos encontrados de parte de los fans de la cantante estadounidense.La cinta retrata su ascenso a la fama, sus relaciones controversiales amorosas y su famosa crisis de 2007.Cuando “Britney Ever After” aún estaba en producción, un representante de Spears dijo que ella “no contribuiría de ninguna forma”.