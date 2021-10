Brittany Murphy: el misterio en la muerte de una estrella de cine que sigue "sin resolverse"

La inesperada muerte de Brittany Murphy sigue siendo un misterio.

La actriz estadounidense es recordada por su interpretación en la película ‘Clueless’. En la producción hizo el papel de una chica nueva y ‘poco agraciada’ que se convirtió en popular.

También tuvo papeles en ‘Girl’, ‘Interrupted’ y ‘8 Mile’.

Su fallecimiento, ocurrido hace 12 años, en diciembre de 2009, aún despierta la curiosidad de los fanáticos del mundo del entretenimiento.

En aquel entonces los medios indicaron que Murphy, de 32 años, falleció de forma ‘repentina’, y los registros que colapsó en su casa de Hollywood Hills.

Su deceso se habría dado por ‘causas naturales’.

Según ‘CNN’, los forenses determinaron que la causa del fallecimiento fue por una combinación de neumonía, deficiencia de hierro e intoxicación por múltiples sustancias (no necesariamente ilegales).

El pasado 14 de octubre, HBO estrenó un documental titulado ‘What Happened, Brittany Murphy?’. Es dirigido por Cynthia Hill, quien se interesó no solo por el legado de la actriz, sino por el misterio que envuelve su muerte, la relación con su esposo Simon Monjack y los cabos que quedan por atar después de más de una década.

¿Por qué, casi 12 años después, no convence por completo la teoría de la ‘muerte natural’?

Brittany Murphy en si papel de 'Tai Frasier' en la película ‘Clueless’.

Una carrera "brillante"

Después de la muerte de Brittany, el crítico Richard Corliss dijo que no solo era una “actriz talentosa”, sino que “no ganó la aclamación que soñó y que podría haber merecido”, según informó ‘The Hollywood Reporter’.

El mismo medio señaló que su carrera “había sido subestimada” y lamentó que un talento así “se extinguiera tan pronto”.

Murphy resaltó en Hollywood desde su papel de Tai Frasier en ‘Clueless’, en 1995, aunque desde la niñez estuvo inmersa en el mundo del espectáculo.

Otras de sus exitosas producciones fueron ‘Riding in Cars with Boys’, de 2001; ‘Spun’, de 2002; ‘Just Married’, estrenada en 2003; ‘Uptown Girls’, también de 2003; ‘Sin City’, de 2005, y el doblaje de voz que hizo en la película ‘Happy Feet’, de 2006.

Brittany también había participado en musicales y sus talentos se extendían de la escena cinematográfica al baile y el canto.

Era una artista consumada.

‘The Hollywood Reporter’ también señala que la actriz lidió con varios problemas de salud: tuvo una receta durante años para aliviar un dolor causado por un accidente de auto y tomaba medicamentos para las convulsiones.

El mismo medio indicó que podía tener ciertos inconvenientes con su físico dado que esperaba verse más alta por medio de la delgadez.

Brittany Murphy en la película '8 Mile', compartió pantalla con Eminem.

Un matrimonio "extraño"

El misterio de su muerte ha estado relacionado con su esposo, el guionista británico Simon Monjack, quien falleció cinco meses después que su esposa y en la misma casa.

La pareja contrajo matrimonio en 2007.

Los realizadores del documental de ‘HBO Max’ se encargaron de investigar quién fue el esposo de la actriz.

Él tenía un importante secreto: tuvo un hijo con una mujer de apellido Ragsdale, con quien se había comprometido.

“Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, lo llamé y me respondió. Le dije: ‘Simon, llegué a …’ y antes de que pudiera pronunciar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada”, aseguró Ragsdale ante las cámaras.

Según informó la revista ‘People’, Brittany no sabía que su esposo tenía un retoño con otra mujer.

En entrevista con ‘Vanity Fair’, la directora Hill narró que habían entrevistado a varias personas cercanas a la actriz, gente que se había relacionado con ella durante años.

Según la directora, Monjack alejó a Brittany de todo el mundo.

“Él encontraría formas para aislarla”, aseveró.

En la misma entrevista, la directora habló de la sorpresa que sintió cuando la misma madre de Monjack aseguró que su hijo era “económico con la verdad”.

En una entrevista con ‘Hollywood Reporter’, una de las últimas declaraciones que brindó a los medios, Monjack mencionó que a su difunta esposa no le gustaba quedarse en su casa.

“Cada vez que conducíamos hasta Sunset, Brit decía: ‘Por favor, ¿podemos quedarnos en el hotel Beverly Hills?’ Yo decía: ‘Cariño, tienes que ser realista. Tenemos nuestra propia casa, vamos a quedarnos allí”, dijo en ese entonces.

El último respiro

En noviembre, más o menos un mes antes de la muerte ‘aún sin resolver’, Brittany estuvo con su esposo y con Sharon, su madre, visitando Puerto Rico.

Se supo que Simon y Sharon se enfermaron y luego ella se contagió, lo que la llevó a tomar todo un cóctel de medicamentos, tanto de prescripción médica como de venta libre.

“Tomó el antibiótico Biaxin, pastillas para la migraña, medicamentos para la tos y un aerosol nasal de venta libre. También había tomado un medicamento contra la depresión (fluoxetina), un anticonvulsivo (Klonopin), un antiinflamatorio (metilprednisolona) y un bloqueador beta que le dio Simon. También vicoprofen para aliviar el dolor de su período”, narró el cubrimiento de ‘The Hollywood Reporter’.

La actriz Brittany Murphy, fallecida en el 2009, dejó toda su herencia a su madre. Su esposo Simon Monjack quedó por fuera.

No dejaba de ser una cantidad peligrosa de medicamentos en un lapso corto.

El citado medio también indicó que la laringitis de Brittany estuvo empeorando durante sus últimos 10 días de vida.

“También estaba debilitada por su período, el segundo en un mes, que le estaba causando una anemia”, informó.

De regreso del no muy afortunado viaje, Brittany perdió la conciencia en el baño de su casa.

“Cuando Brittany colapsó alrededor de las 8 a. m., Sharon acercó a su hija y le gritó a Simon, quien le dijo que llamara al 911 mientras él movía a Brittany a la ducha”, indicó ‘The Hollywood Reporter’.

En el hospital, Brittany fue declarada muerta.

Desde aquel último respiro, desde el fatídico resuello en el baño, se empezaron a crear sospechas de una muerte ‘lejana de lo natural’.

Casi todo apuntaba a su esposo, aunque nunca se le pudo comprobar nada.

12 años después

El deceso de Brittany, una estrella consolidada pero con un enorme potencial de crecimiento en la industria cinematográfica, fue lamentada por propios y extraños.

El asunto tomó tintes aún más extraños cuando se supo que Monjack había muerto, en mayo de 2010, por una neumonía aguda.

Los dos decesos, en un lapso tan corto, aún en la actualidad siguen llamando la atención de los seguidores de los ‘mitos’ de Hollywood.

Si bien el informe forense de Murphy aseguró que su muerte también tenía relación con la anemia y la neumonía, muchos especulan que quizá fue propiciada por otras circunstancias.