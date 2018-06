Bruno Mars ofreció un concierto en Barcelona

Si hace un año Bruno Mars logró seducir a 18,000 personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, este año ha hecho enloquecer al triple, 54,000, en el Estadio Olímpico de la misma ciudad, donde ha ofrecido una fiesta funk por todo lo alto, con fuegos artificiales y confeti incluido.

En el Estadio Olímpico no cabía un alfiler, un lleno total que tiene especial mérito si se tiene en cuenta que desde su anterior visita a Barcelona, en 2017, no ha sacado ningún disco nuevo. Parece que Bruno Mars ha decidido explotar el buen momento de popularidad por el que pasa y no tiene prisa por volver al estudio de grabación.

Efectivamente, el repertorio que interpretó fue muy parecido al del anterior paso por Barcelona de la gira de presentación de “24K magic”, pero eso no ha parecido molestar a nadie, más bien al contrario. Aperturó con “Finesse”.