Buen viaje, Káiser: falleció el icónico diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld

Hay tanto que decir sobre Karl Lagerfeld que las palabras se quedan cortas. El legado que este hombre contemporáneo con alma renacentista, que trabajó alta costura y "Prêt-à-porter", que amó la fotografía y la ilustración ha dejado en el mundo de la moda es invaluable.

Karl es el responsable de resucitar la lujosa casa Chanel. Fendi también le debe lo mismo. De revivir a Chloé. De que muchas de las modelos más reconocidas hoy en día también le lloren por estar donde están gracias a ese ojo que no se equivocaba y, también, al que muchas tacharon de cruel y misógino por sus comentarios hacia la obesidad, por ejemplo.

Karl, iba a cumplir 86 años el próximo 10 de septiembre, pero en su último desfile de enero cuando no apareció a recibir la ovación del selecto grupo de asistentes se convirtió en el augurio de que algo no andaba bien, hasta que ayer el mundo amaneció con la noticia de que el Káiser de la moda, de la reinvención, de que lo clásico también puede ser "cool" y la palabra "barato" no debería ser mencionada sino sustituida por "chic" había fallecido.

Con su muerte, el mundo de la moda tendrá un antes y un después, indudablemente. Su legado es irrepetible. Bon voyage, genio.

Karl Lagerfeld