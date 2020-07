Bugs Bunny una estrella octogenaria

"¿Qué hay de nuevo, viejo?". Casi todo el mundo ha dicho y/o oído alguna vez esta frase, (en inglés "What's up, Doc?"). ¿Su autor? Una liebre de 1,2 metros de altura que compite con el mismísimo Mickey Mouse de Disney en popularidad: Bugs Bunny.

Una criatura de animación que ha cosechado varios logros y honores: tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama (fue el primer animal, junto a Mickey, en obtenerla); es el noveno personaje cinematográfico más retratado, según el Libro Guinness de los Récords, y en 2013 se convirtió en el personaje animado en aparecer en más películas (175).

Ahora, el famoso conejo celebra su 80 cumpleaños, tan vivo como siempre, convertido en uno de esos personajes transgeneracionales que nunca pasan de moda. Así es: ocho décadas en las que varias generaciones han convivido con ese "¿Qué pasa, Doc?".

Bugs Bunny pronunció esa célebre frase casi desde su mismo "nacimiento". Porque en su primera aparición en un corto propio, emergió de su madriguera para decirle esas palabras, "¿Qué hay de nuevo, Doc?", a Elmer Gruñón. Era la primera vez, también, que cazador y conejo se veían las caras.

En la última década, el show en el que más popular se hizo, volvió a nacer en una nueva versión, "The Looney Tunes Show" en 2011. Y en 2015 y con una nueva imagen protagonizó otra serie de televisión, "Wabbit", posteriormente conocida como "New Looney Tunes" y la película "Looney Tunes: Rabbits Run".

En la actualidad, sigue más vivo que nunca gracias a los "memes". Y es que son varias imágenes en clave de humor las que el conejo protagoniza en redes sociales, una de ellas para responder "no" a algo (del corto "The Big Snooze" de 1946), otra del corto "Bugs Bunny in King Arthur's Court" para expresar aburrimiento. Así pues, Bugs Bunny cumple 80 años más joven que nunca.