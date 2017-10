Bunbury con expectativas feroces

El artista español Enrique Bunbury, exlíder de los Héroes del Silencio, estrenará este 20 de octubre su noveno álbum de estudio, titulado “Expectativas”. La producción musical llegará cuatro años después de que lanzara el disco “Palosanto” y mostrará su evolución como artista. Algunos críticos musicales consideran al nuevo disco como totalmente “abrumador” y, además, una exquisita obra de arte.

“De todos los discos posibles que haré en el futuro hay algo que tengo claro. El camino es hacia adelante. No hay vuelta atrás. Ningún interés en el cabaret, en las raíces latinoamericanas, en las raíces del rock and roll o en el hard rock gótico”, expresó el artista, ante los cuestionamientos que algunos de sus seguidores hacían sobre por qué no hace un disco como los que grabó con Héroes del Silencio. Asimismo, hace unos días expresó que no estaba dispuestos a realizar cambios que comprometan su propuesta artística.

“No tengo ninguna aspiración de artista de culto. Me encantaría gustar a mucha más gente. Pero no estoy dispuesto a realizar cambios que comprometan mi propuesta artística”.

“Expectativas” estará compuesto por 11 canciones (el artista tenía preparadas más de 40 en un principio) y cuenta con el apoyo el baterista Ramón Gacías y el ingeniero de sonido Jordi Mora. Bunbury reveló sus primeras dos canciones “La actitud correcta” y “Parecemos tontos” el 8 de octubre. A pesar del poco tiempo que ha pasado del lanzamiento, los dos temas ya acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales y miles de comentarios de sus seguidores.

“Sabes que en cada producción habrá cambios. No se puede ser el mismo en cada disco ni se pueden afrontar las cosas de las misma manera, no porque no esté bien, sino porque es necesario para aprender”, recalcó Mora.

Por otro lado, Gacías explicó que dentro del grupo de músicos de Bunbury han incluido a Santi del Campo (un reconocido saxofonista), para buscar un “timbre muy personal” en la producción. En este sentido, detalló que el nuevo disco fue grabado en el Sonic Ranch (Texas, Estados Unidos) y que está dividido en dos partes: en una el artista dispara contra la mediocridad y en la otra se muestra con rebeldía, autoridad y ofrece consuelo. “La idea inicial era un concepto de oscuridad manifiesta y el resultado final lo es, pero tiene un punto de oscuridad moderna”, confesó Mora.

“No estoy muy interesado en dejar mis discos en otras manos y que se transforme el concepto sonoro que deseo”. Enrique Bunbury, artista español

Gacías también señaló que dentro del disco los fans apreciarán sonidos más modernos de los sintetizadores, otras maneras de utilizar las guitarras y en conclusión, otro tipo de arreglos. “Es cierto que nada sale de la nada y que puedes ver en mi nuevo disco pinceladas que se pueden relacionar con mi pasado, pero la intención es otra. El sonido, la producción, los arreglos, están pensados de una manera que coinciden con mis propósitos y necesidades actuales, que son contemporáneas”, aseguró Bunbury en una entrevista.

Gira de promoción

En los últimos días también informó por medio de sus redes sociales que realizará una gira en diciembre por varias ciudades de España para promocionar su último disco, en donde también aprovechará para enamorar al público de su país.

Bunbury se presentó el 8 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México (México), para apoyar a los afectados del terremoto. Ahí, junto con mariachis dijo que ama a México y que quería devolverle un poco de amor a todos los habitantes.