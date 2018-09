Burt Reynolds: de James Bond a Han Solo, los roles que el mítico actor rechazó

Burt Reynolds, una de las máximas estrellas de cine de la década de los 70s, falleció este jueves 6 de septiembre a sus 82 años de un ataque cardíaco. "Leyenda", "ícono", "megaestrella" y "uno de mis héroes", es como recordaron al actor en redes figuras como Arnold Schwarzenegger, Danny Trejo, Mark Wahlberg y Kevin Bacon.

Reynolds estelarizó producciones consideradas clásicos actuales, como la ganadora del Oscar "Deliverance" ("Amarga pesadilla"), el éxito de taquilla "Smokey and the Bandit" ("Dos pícaros con suerte"), la serie "Evening Shade" ("La familia Newton"), y los filmes "The Cannonball Run" ("Carrera de locos") y "Boogie Nights", cinta que le dio su primera y única nominación al Oscar.

Galán y símbolo sexual en la época dorada de su carrera, Reynolds se hizo de un vasto currículo por seis décadas y que siguió extendiendo hasta sus últimos días. El actor además iba a ser parte de la próxima cinta de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time", pero se reportó que no alcanzó a grabar sus escenas.

Burt Reynolds, sin embargo, es recordado también como una figura de tal influencia, que incluso los roles que tuvo el lujo de rechazar fueron varios de los más icónicos del cine, y estos aún continuaron llegando a sus manos. Conoce aquí algunos de sus más importantes.

Sean Connery como "James Bond". (Foto: Difusión)

James Bond

Burt Reynolds ingresaría en lugar de Sean Connery para "On Her Majesty's Secret Service", pero la frase "el público no aceptaría a un estadounidense en el rol", fue su justificación para rechazar el papel más codiciado de Hollywood. "Fue estúpido lo que dije", admitió más tarde en entrevista, "creo que estaba siendo humilde de alguna forma, porque lo habría podido hacer, y lo hubiera hecho bien".

Harrison Ford como 'Han Solo' en "Star Wars". (Foto: Difusión)

Han Solo en "Star Wars", luego para Harrison Ford

En el auge de su popularidad, Reynolds era admirado al punto de ser considerado ideal para un rol como el del querido pirata espacial. "No quería hacer esos roles entonces", explicó, además de admitir que no era fan de la ciencia-ficción. "No sabía el impacto que tendría la película, ahora desearía haberlo hecho", contó, a pesar de que "Star Wars" se estrenó por la misma fecha de "Smokey and the Bandit", y ésta última recaudó más en taquilla en su semana de estreno.

Bruce Willis como John McClane en "Duro de matar"(Foto: Difusión)

John McClane en "Duro de matar", luego para Bruce Willis

Aunque el actor expresó no recordar haber rechazado el papel como tal, se reportó que entre las varias figuras que también declinaron protagonizar la cinta que lanzó a Bruce Willis al estrellato, estuvieron desde Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, e incluso Burt Reynolds. "Creo que ellos pensaron que lo hice. A veces la gente no me puede entender porque me he golpeado tanto", contó.

Al Pacino como 'Michael Corleone' en "El padrino". (Foto: Difusión)

Michael Corleone en "El padrino", luego para Al Pacino

Burt Reynolds confirmó en entrevista rumores que indicaban que había rechazado participar en la cinta por declaraciones de su rival que sí fue parte del elenco, Marlon Brando. Aunque el rol le habría dado otra nominación al Oscar, Reynolds decidió que "no valía la pena el lío". "Me halagó que lo molestara", añadió entretenido.

Julia Roberts y Richard Gere en "Mujer bonita". (Foto: Difusión)

Edward Lewis en "Pretty Woman", luego para Richard Gere

"Si había una bella protagonista, lo haría sin importar lo malo de mi papel", reconoció Burt Reynolds en retrospectiva. ¿Cuál fue el motivo por el que lo rechazó? "porque soy un idiota", respondió el actor en entrevista con Business Insider, aunque concordó con el entrevistador que habría sido "raro" verlo en dicho papel junto a Julia Roberts.

Jack Nicholson en "One Flew over the Cuckoo's Nest" y "Terms of Endearment". (Foto: Difusión)

Roles de Jack Nicholson en "One Flew over the Cuckoo's Nest" y "Terms of Endearment"

Aunque contó que quiso "desesperadamente" hacer el primero, "por algún motivo" Reynolds rechazó el papel que dio a Jack Nicholson el Oscar, y expresó que "no puedes superar así nada más a Jack". Tampoco recordó rechazar el rol de "Terms of Endearment" ("La fuerza del cariño") que el director escribió específicamente para él, y que dio a Nicholson otro Oscar más. "No puedes volver a ese momento en el que debiste decir 'lo haré'", contó, "fue una decisión realmente estúpida, pero hice muchas de ésas en ese período".

Robert de Niro como Travis Bickle en "Taxi Driver". (Foto: Difusión)

Travis Bickle de "Taxi Driver", luego para Robert de Niro

Burt Reynolds también fue propuesto con el rol protagónico de la cinta de Martin Scorsese, mismo que resultó en una de las actuaciones más celebradas de la carrera de De Niro. Reynolds admitió este rumor durante las promociones de sus memorias en 2015, además de arrepentirse de haber declinado encarnar al perturbador personaje.



Tom Cruise en "Magnolia", y Burt Reynolds en "Boogie Nights", ambas de Paul Thomas Anderson. (Foto: Difusión)

Frank Mackey de "Magnolia", luego para Tom Cruise

El rechazo de Reynolds a este rol tiene origen en su previa labor con el director Paul Thomas Anderson. Aunque también rechazó siete veces actuar en su aclamada "Boogie Nights", que no la vio e incluso despidió a su agente, el actor logró un Globo de Oro y su única nominación al Oscar aún con un rol cuyo tema pornográfico lo hacía sentir "muy incómodo". Reconoció además que nunca se llevó bien con Anderson, sin embargo, el director estaba listo para volver a trabajar con Reynolds, quien declinó. "Ya hice mi cinta con Paul Thomas Anderson", expresó, "ya había sido suficiente".

"El bebé de Rosemary", la serie de TV de "Batman", "M*A*S*H" y "Rocky", son otras de las producciones en las que Burt Reynolds habría rechazado participar, según medios como Variety y de acuerdo a una entrevista del actor para el diario Sydney Morning Herald.