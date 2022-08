"Busco contar historias de mujeres que inspiran"

Celina Escher es una cineasta suizo-salvadoreña. Cuenta con estudios en México y Cuba. En su carrera ha realizado cuatro cortometrajes documentales y ahora debuta con su primer largometraje documental "Nuestra libertad" una historia filmada en el país, inspirada en mujeres salvadoreñas.

"Nuestra Libertad" narra la historia de Teodora Vásquez, vocera de "Las 17", un grupo de mujeres acusadas de homicidio agravado por haber sufrido un aborto espontáneo o muerte fetal. El largometraje relata la lucha por recuperar su libertad, incluye los testimonios y casos de las protagonistas, quienes han sido condenadas hasta 30 años de prisión por tener una emergencia obstétrica.

La directora de "Nuestra Libertad" define este trabajo como "un proyecto urgente". Explica que su relevancia va más allá de la denuncia y la búsqueda de justicia en el caso de Teodora Vázquez y sus compañeras de prisión. Explica que su proyecto que sigue algunos de los valores fundamentales del cine documental: dar voz a las personas menos representadas, discute la condición humana y produce nuevas perspectivas y realidades.

En esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, Escher comparte los detalles de su reciente producción, desarrollo, y la suspensión del estreno de su largometraje en El Salvador.

¿Cómo nace la historia de "Nuestra Libertad"? ¿cómo llega hacia ella?

Yo me entero por las noticias que hay mujeres privadas de libertad por haber tenido una emergencia obstétrica, y sentenciadas a 30 o 40 años de prisión. Primero me da una indignación por lo que está sucediendo, porque se criminalizan las mujeres en esta situación y eso es lo que me mueve desde el inicio. Y luego entró a las cárceles de mujeres para entrevistarlas, saber su historia, lo que sucedió, para mí era importante escuchar sus testimonios y así comenzó un largo viaje de seis años para hacer el documental.

¿Cómo fue la filmación en estos seis años?

Somos un equipo de cineastas salvadoreños e internacionales, filmamos en diferentes partes del país, en la zona rural, en el centro histórico, diferentes centros penitenciarios y ahí vimos las condiciones de las cárceles.

¿Qué le deja trabajar con esta temática que en El Salvador sigue siendo una realidad compleja?

Si es una realidad muy difícil, yo soy salvadoreña y me tocan muchos estas injusticias, fue una experiencia que me marcó mucho, crecí como ser humano, como cineasta, y fue muy duro ver las condiciones dentro de las cárceles, que están sobrepobladas, no hay agua, ni acceso a salud.

Ustedes terminan este largometraje y comienzan a exhibirlo en otros países, ¿cómo ha sido recibido a nivel internacional?

Tuvimos el estreno internacional en marzo 2021 en Estados Unidos, y tuvimos un buen recibimiento, ganamos la competencia de Mejor Película Iberoamericana. Lo hemos presentado en 50 festivales internacionales, nos han dado 18 reconocimientos que significan mucho para todo el equipo, siempre hemos querido hablar del tema, y ha sido muy interesante como el público ha escuchado, ha visto y ha sentido las historias de estas mujeres.

Sin embargo, el largometraje no va a exhibirse en El Salvador...

Bueno después de todo un año de giras queríamos estrenar en salas de cine comerciales en El Salvador, ese era el plan, estaba todo listo para mostrar la película y ya teníamos el certificado del gobierno para exhibición, pero el día 12 de agosto el cine recibió una carta por grupos que se hacen llamar próvidas, ellos amenazaron al cine con una demanda si mostraban nuestra película, eso más el Estado de Excepción, donde no hay garantías jurídicas ni constitucionales, hizo que la exhibición nacional se viera interrumpida. Esto atenta contra la libertad de expresión y al final el cine decidió quitar de cartelera la película.

¿Ya tenían fecha programada para la exhibición a nivel local?

Iba a ser el 18 de agosto, pero el 12 de agosto el cine recibe esta carta, dicen que iban hacer una demanda contra el cine por apología del delito si mostraba esta película, pero nuestra película no hace apología del delito, habla sobre las consecuencias de la total penalización del aborto, hacia las mujeres y niñas, pero de ninguna manera estamos haciendo un llamado a cometerlo, lo que queremos es abrir el dialogo sobre el tema.

¿Cómo reacciona el equipo al darse cuenta de esta suspensión, sobre todo porque han trabajado durante muchos años?

Es un precedente de cortar la libre expresión en El Salvador, y es complejo decir que fue censura porque tenemos el certificado del Gobierno que dice que podemos presentar la película, y el cine también quiere, pero por todas las circunstancias la deciden retirar… creemos que esto es cortar la libre expresión porque no deja que el público salvadoreño vea la película y decida qué le parece.

¿Qué pediría a los involucrados que tomaron esta decisión?

Yo invito a una reflexión sobre la libre expresión de artistas para poder crear y exigir arte sin problemas. Como artistas y cineastas queremos aportar al diálogo, y a la reflexión de la sociedad y realidad que se vive en el país, y también creo importante abrir debate, queremos contribuir a un proceso cultural, para que luego la población sea parte de un proceso democrático, de cambiar estas leyes injustas que criminalizan a las mujeres.

¿Cuál es el mensaje que nos deja su largometraje?

Queremos que la gente conozca la realidad de la mujer salvadoreña y las consecuencias de la penalidad del aborto a la vida de las mujeres y las niñas, como afecta eso en la sociedad, hacer una reflexión sobre esa situación. Queremos inspirar a las personas con la fuerza que tienen estas protagonistas porque ellas son sobrevivientes de tantos tipos de violencia y siguen luchando por una sociedad justa, ese es el mensaje de nuestra obra cinematográfica, la sororidad, y la fortaleza de la mujer salvadoreña.