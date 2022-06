Buzz Lightyear el regreso al infinito y más allá

Hace 27 años se estrenaba "Toy Story", el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine, bajo la dirección de John Lasseter, convirtiéndose en una de las películas animadas que marcó generaciones de niños y adultos que recordaron con nostalgia su infancia.

Conscientes del éxito que tuvo el cortometraje animado "Tin Toy" de 1988, producido por Pixar y dirigido por John Lasseter el cuál ganaría un premio Óscar en la categoría homónima, nació la idea de realizar un largometraje inspirado en dicho cortometraje que más tarde se convertiría en "Toy Story".

En 1990, pese a sus avances tecnológicos, Pixar atravesaba problemas financieros, siendo adquirida por Steve Jobs poco después de su salida de Apple, invirtiendo su capital para establecerla como una empresa independiente de animación. Durante ese periodo surgieron las primeras conversaciones con Disney.

Finalmente, Disney y Pixar comenzaron una sociedad, produciendo "Toy Story", basado en un acuerdo que les daba cierta autonomía pero que estipulaba que Pixar crearía las películas, mientras que Disney brindaría los recursos necesarios para su producción, promoción y distribución, quedándose con los derechos y licencias de mercadotecnia de sus productos, obteniendo la mayor parte de las ganancias. Hasta que en 2006 Disney absorbió definitivamente Pixar.

Tras su estreno en 1995, "Toy Story" se convirtió en una de las películas animadas más taquilleras de la época y obtuvo tres nominaciones a los premios Óscar de 1996, dos para Randy Newman por mejor canción original por "You've got a Friend in Me" y mejor banda sonora, y una tercera por mejor guión original. Ese mismo año, el director John Lasseter recibió el premio Óscar por Logro Especial por el desarrollo y aplicación de técnicas que hicieron posible el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine.

El reparto principal estuvo integrado por Tom Hanks y Tim Allen, quienes prestaron sus voces a los personajes de Woody y Buzz Lightyear, respectivamente. Para el resto de los personajes principales, John Lasseter decidió incorporar a juguetes clásicos que fuesen reconocibles por los adultos de esa generación, como Sr. Cara de Papa, Slinky, Rex, Hamm y Bo Peep, cada uno con sus propias personalidades.

Es así como la alianza Disney-Pixar comenzó una franquicia a partir de sus personajes, continuando la historia en el cine con tres películas más: "Toy Story 2" (1999), "Toy Story 3" (2010) y "Toy Story 4" (2019); abordando esencialmente el concepto de "los juguetes cobran vida cuando no los estamos mirando", y la temática principal sobre la amistad entre Woody y Buzz.

El personaje de Buzz Lightyear

En "Toy Story" nos presentaron a un guardián espacial de nombre Buzz Lightyear, el nuevo juguete de Andy, quien al principio no sabía que era un juguete y actuaba como un guardián espacial del cuerpo de élite de "Space Ranger" para la protección del Universo del malvado emperador Zurg, pero que finalmente descubrió su verdadera identidad como un juguete, aceptando con desilusión que no era quien creía ser.

En "Toy Story 4", Buzz se despide de Woody tras irse con Bo Peep, despidiéndose así de su mejor amigo y asumiendo el nuevo liderazgo de la pandilla de juguetes junto con Jessie, cerrando un ciclo que ahora se vuelve a reiniciar con la nueva película "Lightyear" sobre el personaje de Buzz en la voz del actor Chris Evans.

Su icónico traje espacial

La figura de Buzz Lightyear atribuye su diseño a la influencia de los astronautas de la época, en particular los de la misión del Apolo 11, con sus cascos transparentes, dispositivos de comunicación y trajes blancos. Su icónico traje de colores verde y morado con casco retráctil, está adornado con etiquetas con las palabras "Space Ranger" y "Lightyear", junto con el símbolo de Star Command. Dos botones rojos, uno en su pecho que activa su sistema de vuelo que son dos alas moradas desplegables, y otro en su brazo derecho que dispara un rayo láser.

Posee un panel de control en su pecho con funciones como ponerse en contacto con el Comando Estelar y comandos de voz pregrabados con frases como "misión secreta en espacio no explorado", además de un intercomunicador en su muñeca izquierda.