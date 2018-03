Café Tacuba no volverá a tocar “La Ingrata”

Lee también

Al contener una letra que aborda la muerte de una mujer "a balazos", la famosa canción "La Ingrata", dejaría de ser tocada en vivo por la banda mexicana Café Tacvba, e incluso contemplarían modificarla."Eramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática (feminicidios) como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra". Así respondió el vocalista Rubén Albarrán a la pregunta de un periodista de La Nación, diario argentino que cuestionó al grupo el contraste del contenido de esa rola con su compromiso con la cuestión de género.“Ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño”.Albarrán agregó que “personalmente, desde hace mucho dije -pistola- no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”. De hecho, tal pieza musical de su segundo disco “Re” lanzado en 1994, es una polka-rock que ya no ha sonado en sus últimos conciertos.Y es que una de sus estrofas dice: “Pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte... por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela, y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.Por su parte, Meme -otro miembro de la agrupación- consideró que “la canción se basa en el sentido del humor; la inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento”.