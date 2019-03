Café Tacvba: "Sobrevivimos porque nuestro interés es social, no político"

La banda mexicana Café Tacvba, que en junio próximo festejará 30 años de existencia, explicó que su longevidad musical se debe a que su conexión con el público se dio en el terreno social y no en el político.

"Hemos sobrevivido gracias al arte, a la música porque es una conexión que va por otro canal, por un cable que no es el político, pero sí el social", dijo el cantante del grupo, Rubén Albarrán.

"Nuestra música viene de allí. No estamos separados de nuestra sociedad y nuestra música se deja influir por todo lo que acontece", añadió en entrevista con la coordinación de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por el contrario, en el terreno político, el cantante y líder de la banda dijo que el país "sigue siendo lo mismo y ahora nos damos cuenta de que estamos en un momento urgente y que necesitamos más de lo que requeríamos hace 24 años".

Aunque han transcurrido 30 años desde su primer concierto en un bar en el barrio de Coyoacán, sur de Ciudad de México, para Albarrán las cosas en México siguen igual.

"Son muchos años para un individuo, pero para un pueblo, un país, en realidad son un suspiro. Creo que no ha pasado gran cosa (en México y América Latina)", apuntó Albarrán.

El cantante comparó el proceso del país con la transmisión de una telenovela, "puedes irte un año, regresar y la historia no ha avanzado nada. Y es una telenovela lo que vivimos".

Nuevo mérito

La banda, que integran Albarrán, los hermanos Joselo y Enrique Rangel y Emmanuel del Real, actualmente graba su segundo disco "Unplugged" (desconectado) en la Sala Nezahualcóyotl, un salón de conciertos fundado el 31 de diciembre de 1976 y sede de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

La grabación es una colaboración de la cadena estadounidense MTV y la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Con la grabación de este disco, Café Tacvba se convertirá en el primer grupo en el ámbito latinoamericano en repetir esta experiencia, luego del que grabaron en 1995, y que estará bajo la producción del argentino Gustavo Santaolalla.

Desde hace varios meses se dio a conocer que una de sus canciones más emblemáticas, "Ingrata", ha dejado de ser incluida en sus conciertos. Meme (su nombre verdadero es Emmanuel del Real), tecladista, guitarrista y cantante del grupo detalló a El Comercio de Perú los motivos que ya en su momento se dieron a conocer.

"Ahora con el tema tan abierto del feminismo, han aparecido tantas historias que no se sabían y tantas informaciones que estaban ocultas. Ha sido importante que esto se manifieste y se divulgue, y que tantas personas tengan una postura clara. Al poder hablar, conversar y compartir información, se encontrará un mejor lugar. Que nosotros dejemos de tocar la canción, eso ya genera más conversación. Y si eso ayuda para algo, me parece muy sano [...] Entendemos que este momento es sensible", expresó el también compositor y prosiguió: "A algunos eso les puede resultar no tan divertido en este momento. Entendemos eso. Por eso hemos tomado un receso de la canción. También hemos notado que si bien es una canción importante que genera una celebración y una energía que no se reproduce con ninguna otro tema, hemos podido hacer los shows sin depender de ella. Creo que nuestro repertorio nos sustenta".