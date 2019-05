Calamaro emociona con su música

Andrés Calamaro emocionó el miércoles al público del Gran Teatro del Liceo de Barcelona con sus canciones y casi ha ofendido con sus palabras, en un concierto largo en el que hubo tiempo para grandes éxitos, nuevos, risas y algún silbido de desaprobación.

"El rock and roll no es complaciente. El rock gusta, pero ofende", dijo el argentino cuando empezó a notar que el público desaprobaba algunos de sus comentarios políticamente incorrectos.

Haciéndose querer a ratos y buscado la provocación en otros momentos, Calamaro ha jugado toda la noche en el filo de la navaja y casi ha perdido el equilibrio en alguna ocasión, pero siempre ha logrado volver al centro y al final, no solo no se ha caído, sino que ha salido de la plaza por la puerta grande y con una gran ovación. "Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón", dijo.