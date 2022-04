Califican de "arrogante" a Ángela Aguilar por video que se volvió viral

La joven promesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, es toda una celebridad en redes sociales como TikTok, plataforma en la que deja ver su gran sentido del humor además de ser muy carismática, razón por la que sus contenidos ya suman más de 8.2 millones de seguidores.



Si bien la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar generalmente es tendencia en redes por sus atuendos, maquillaje y clips musicales, recientemente la intérprete de “En realidad” se volvió viral en TikTok, después de haber sido criticada por los internautas al haber sido presuntamente desatenta con un adulto mayor.

¿Ángela Aguilar es arrogante?; la critican en redes

Usuarios de Internet calificaron de "arrogante" a Ángela Aguilar luego de que en un video de TikTok se ve que aparentemente no saluda ni da las gracias a un hombre mayor que le abrió la puerta.

La usuaria @maguivelasquez0 publicó un video en la plataforma de clips cortos, en donde se ve a la cantante de 18 años, acompañada de su hermano y de su padre Pepe Aguilar, saliendo de un edificio.

Al pasar por la puerta principal de cristal, Ángela Aguilar, quien llevaba a su mascota pug, presuntamente ignoró a un hombre de edad adulta que le abrió la puerta del edificio, ni se detuvo a dar las gracias.

El clip que ya es viral, suma hasta el momento, más de 161 mil “me Gusta”, más de 9 mil comentarios y 6.8 millones de reproducciones.

Tiktokers reaccionan a video de Ángela Aguilar

Dicha acción causó el enfado de algunos internautas, quienes calificaron de "arrogante" a la joven cantante.

“Se siente la octava maravilla del mundo", dijo un usuario. "Que tenga talento no tiene nada que ver con la Educación o respeto", escribió otro internauta. "La humildad ante todo"; "Se ve en su postura q mira A los demás sobre su hombro, ni respeto por la persona adulta q le abre la puerta"; "Nada costaba dar un GRACIAS al caballero que le abrió la puerta y ella mira hacia el otro lado"; "UPS la tenía en otro concepto, humildad y educación ante todo"; "uy pues ella arrogante ni gracias x educación"; "pero qué altanería la suya" [sic]; son otros de los muchos comentarios que pueden leerse como reacción al video.

No obstante, otros tiktokers defendieron a la intérprete, al señalar que se trató solo de personalidad y seguridad.

“Yo no veo nada de malo, el señor abré la puerta como obligación de su trabajo además no dijo ni le hizo nada solo siguió su camino"; "cómo hay personas que no aceptan el talento ella es una grande y muy querida por México"; "No es altanería, lo de ella es ELEGANCIA, aunado a su talento y belleza, captas?"; "Le hace falta mostrar amabilidad y humildad? Si, pero tampoco hay que crucificarla. La puerta ya estaba abierta, no?".

Algunos usuarios de TikTok señalaron que la hija de Pepe Aguilar a veces “pierde el piso”, ya que no es la primera ocasión en que ha sido señalada por tener una “mala actitud” con sus seguidores. Sin embargo, otro sector de los usuarios de la web respaldan a Aguilar.

Aseguran que ella se ha caracterizado por tener una personalidad alegre y abierta con sus fans y la prensa, tanto en eventos como en sus redes sociales. Lo que es un hecho es que Ángela siempre causa viralidad en Internet.

