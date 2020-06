Caloncho su esencia "Sin Cáscara"

"Sin Cáscara"es la nueva propuesta de Caloncho, el cantante y compositor mexicano que ha visitado el país en dos ocasiones. El artista se ha ganado los aplausos del público por la versatilidad de sus piezas de ritmos alternativos y de reggae.

"Chupetazos" es una de sus canciones más ovacionadas de su carrera. "Está inspirada en ‘La insoportable levedad del ser’, de Milan Kundera, y nace desde una perspectiva súper ingenua. Es mi primer ejercicio de composición. Mi onda es hacer canciones con las palabras que utilizamos y creo que eso ha conectado muy bien y me gusta", explicó en su visita a El Salvador en 2017.

Esta noche podrás escuchar una de las voces más queridas del momento, Caloncho (20 de diciembre de 1986) presentará "Sin Cáscara" una propuesta de show digital con causa que tiene la finalidad de recaudar fondos para las más de 20 personas que dependen de sus presentaciones en vivo, se reveló a través de un comunicado de prensa. El espectáculo, se llevará a cabo el próximo a las 7:00 pm en la plataforma Sala Estelar.

"El show #SinCáscara será una ola de recuerdos y memorias de varias épocas. Quisiera conocer tus historias o recuerdos que hayas vivido con este proyecto. Cuéntanos de ese concierto especial, la convivencia con el equipo, la persona que te dedicó una canción, tu merch favorita, tu primer disco o cualquier momento grato que te acuerdes", escribió el músico en sus redes sociales como Twitter e Instagram.

Sobre Caloncho te contamos que es un hombre que prefiere las experiencias sencillas pero cargadas de vibra positiva. En una entrevista con este medio, en su última visita, comentó que dos de sus mayores placeres son la buena comida, la lectura y el andar descalzo. "Me gusta andar descalzo. Me gustan (comer tacos) porque realmente pueden ser de lo que sea, es nutritivo y democrático. Todos son deliciosos" dijo y sobre cultivarse con la literatura agregó "Lo que terminas leyendo es lo que te hace pensar, porque todo lo relacionas. Me interesa la antropología, el comportamiento humano" comentó y "Sapiens", de Yuval Noah Harari es uno de sus libros infaltables.

Hoy en "Sin Cáscara" podrás conocer más sobre Caloncho La experiencia del espectador será más profunda que un concierto online, ya que el mismo cantante estará presentando cada una de sus canciones y contará las anécdotas más sobresalientes que haya tenido a lo largo de su carrera musical. Contará con invitados, músicos, familiares y sorpresas. Será multiformatos y multi locaciones. Los boletos están a la venta en salaestelar.com y tienen un costo de $7.00.

En constante movimiento

Hace dos semanas, Caloncho publicó en su canal de YouTube "Adolescentes" y al poco tiempo de su estreno ya supera los 1.832.497 de reproducciones. Esta canción expresa el amor puro y sincero y llega tras el lanzamiento de "Malvado" y "Epitafio", dos de sus temas más confesionales y reflexivos.

Oriundo de Ciudad Obregón, el artista explora y fusiona elementos del alt rock con algo de pop para entregar una oda al amor juvenil que lo mismo sirve para enamorarse que para bailar desenfrenado.

Según su información oficial "Adolescentes" da la bienvenida al escucha con una poderosa línea de bajo y una batería que no deja los pies quietos. De inmediato se suman una guitarra punteada y un juego rítmico de palmas: un bello puente entre el filo del rock y los elementos clásicos del pop. En este marco musical, la voz de Caloncho dice al escucha "me quieres, me tienes".

La tesis de la canción, se lee en el mismo comunicado, se sustenta en una pieza visual, dirigida por Alexis Gómez, donde nos reencontramos con la protagonista de "Malvado", pero acompañada por un hombre, quien no es otro que el protagonista de "Epitafio". Contrario a los videos de los sencillos mencionados (donde tanto ella como él se ven aislados, tristes y reflexivos), las imágenes de "Adolescentes" proyectan colorido, movimiento y complicidad entre dos que se aman sin tapujos y que comparten más que el deseo: muestran una intimidad construida a base de cariño, confianza y complicidad.

Con "Adolescentes" Caloncho vuelve a dar en la diana y estremece al público nuevo y al que ya lo sigue fielmente después de piezas como "Chupetazos", "Fruta", "Julia", "Optimista" y "Brillo mío".

Show digital

Espíritu libre

Antes de ser cantante se graduó en la carrera de Relaciones Internacionales. “Toda esa información la procese y no sé dónde está, pero me dio disciplina. La escuela es mucho más allá que el conocimiento”, expresó.