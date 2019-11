"Camelo", la banda "funk pop" que te hace mover el esqueleto

Camelo es el resultado de la amistad y la buena química musical del compositor, vocalista y multiinstrumentalista Jorge Gómez, la voz de Ricardo Martin "Neto", la guitarra eléctrica de Ricardo Clement, el bajo de Rodrigo Pira, la trompeta de Felipe Zamora y el batero Francisco Pinto. Además se les ha sumado Jeffrey, un joven estadounidense que visita el país como parte de una organización de ayuda, vio a bien buscar un espacio en el grupo y disfrutar de los sonidos de su saxofón. Juntos se han sumado a la ola indie que trata de mantenerse y aumentar en El Salvador.

Martin, Gómez y Pira fueron los primeros en unirse a raíz de un proyecto acústico, pero la idea de "escapar de la zona de confort" los llevó a encontrarse con el resto de los músicos.

En esta ocasión nos adentraremos un poco en conocer a cada uno de sus integrantes.

¿Qué es Camelo?

Neto: Pues, simplemente Camelo es una banda de jóvenes que tiene el sueño de hacer música.

¿Qué es lo malo de ser músico salvadoreño?

Jorge: El músico salvadoreño vive un constante rechazo hacia su persona, al no poder hacer lo que ama y lograr verlo como una realización personal, aquí la gente ve la música como un pasatiempo solamente.

Jeffrey: Igualmente en Estados Unidos es difícil ganar dinero si no estás viviendo en New York o Los Ángeles; Yo vengo de un lugar donde es difícil ganar dinero porque las personas no quieren pagar por la música, muy parecido a lo que pasa acá.

Pipe: Es por que la gente no sabe que ser músico es sumamente difícil, es muy complejo y la música cada vez nos reta más. Yo por ejemplo soy Doctor también y es una carrera que también me reta mucho.

¿Cuál es tu sueño?

Paco: Sé que estamos empezando pero, gracias a Dios nos ha ido bastante bien, esto es la oportunidad de ponerle otra cara al país y demostrar que no solo somos violencia, yo amo a mi país y no me interesa irme de él.

Pira: Personalmente espero en algún punto poder tener estabilidad y no me interesa ser famoso mundialmente sino más bien yo me imagino estar por mucho tiempo dando clases, nunca busque ser el mejor para los demás sino serlo para mi.

Jeffrey: Quiero llegar hasta donde el mundo nos quiera llevar, quiero apoyar como pueda y vivir el sueño que todos tenemos, lo más importante es que estamos expresandonos como queremos.

Clement: Mi sueño es ver crecer a todos los proyectos en los que estoy de igual manera, creo que al final todos tenemos un mismo sueño que es llegar a la estabilidad y llegar a un punto donde no tengamos que preocuparnos por conseguir conciertos o donde hacer nuestras grabaciones.

