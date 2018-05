Camila Cabello: Hospitalizada de emergencia

La cantante Camila Cabello tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital después de los Billboard Music Awards y recoger su galardón. Según explicó la artista en Twitter, su el estrés y el cansancio causaron estragos en su salud. Por este mismo motivo tuvo que cancelar su participación en los conciertos de Taylor Swift.

Al parecer, Camila se sintió mal después de alzar su premio y de haber cantado junto a Pharell Williams “Sangria Wine”. “Ayer, después de mi actuación en los Billboard, me empecé a encontrar muy mal y acabé en el hospital para que me hicieran una revisión. Me hicieron un montón de exámenes y todo está bien, pero el diagnóstico fue básicamente deshidratación y me encontraron un poco de fiebre.

Los médicos me han dicho que tengo que descansar o de lo contrario no me pondré bien. Así que, desafortunadamente, no podré realizar mi actuación en el Reputation Tour mañana en Seattle”, explicó Cabello.