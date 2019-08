Camila Cabello a quienes critican su físico: "La celulitis es normal. La gordura es normal"

Camila Cabello es la última estrella en enfrentarse a los que critican su cuerpo. "Nunca uso las redes sociales ya que tengo la firme intención de evitar cosas que puedan herir mis sentimientos, pero durante un segundo lo olvidé mientras intentaba encontrar una foto de un post para celebrar el segundo aniversario de ‘Havana’. Mis ojos accidentalmente vieron a gente haciéndome ‘bodyshaming’", escribió la cubana en un "story" en su perfil oficial de Instagram.

Dos años ya del éxito que la catapultó como solista y al igual que entonces hay personas que no le han quitado la vista de encima: "Honestamente lo primero que sentí fue inseguridad imaginando cómo debían ser esas fotos. Oh no, mi celulitis. Oh no, mi barriga. Pero entonces pensé por supuesto que habrá malas fotos, por supuesto que habrá malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de puñetera roca o es todo músculo".

En Instagram. Camila Cabello tiene nada más y nada menos que 37.3 millones de seguidores, con los que ha compartido más de 2,000 fotografías. Con el lanzamiento del secillo “Havana” en 2017 logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en varios países incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido. Además de posicionarse en el top 10 en numerosos países, el sencillo fue certificado oro y platino en 14 países.