Camila Cabello publica "Romance", su nuevo disco

"Ahora es todo vuestro. Por favor, contadme todo lo que penséis. Me muero por saber", dijo Camila Cabello en Instagram, donde tiene 44.2 millones de seguidores, por medio de un mensaje que acompañó con la portada de este nuevo álbum que está formado por catorce temas.

Se trata del segundo trabajo en solitario de Camila Cabello tras su debut "Camila" (2018), con el que comenzó su carrera al margen del grupo Fifth Harmony y que incluía el éxito "Havana".

En este caso, "Romance" también llega precedido de una canción de gran eco como "Señorita", en la que unió su voz a la de su pareja sentimental Shawn Mendes.

Esta canción recibió una nominación en la categoría de mejor actuación pop de un dúo o un grupo para la 62 edición de los Grammy, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 26 de enero.

Shawn Mendes no es el único invitado en "Romance", ya que Camila también contó con el rapero estadounidense DaBaby en el tema "My Oh My".