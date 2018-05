Camila Cabello relató cómo es vivir con trastorno obsesivo compulsivo

Después de abandonar el quinteto que le dio la fama –Fifth Harmony– para Camila Cabello su carrera en solitario va viento en popa. Pero hay algo de lo que casi no había hablado. Su batalla con el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que padece. En entrevista con la revista Cosmopolitan dijo detalles.

“El TOC es extraño. Me río de eso ahora. Todo el mundo tiene maneras diferentes de lidiar con el estrés”, explica la cantante cubano-estadounidense. “Para mí, si realmente me estreso pensando en algo, simplemente comienzo a tener el mismo pensamiento una y otra vez, sin importar cuántas veces llego a resolverlo, siento que algo malo está por suceder si no sigo pensando en eso”, relató.

Su tema “Havana” revolucionó las listas musicales y sigue con más, pues recientemente lanzó “Never Be the Same” y se unirá a Taylor Swift en su gira “Reputation”.

Sobre recorrer el mundo con su música, explicó: “Es la parte más difícil, estar lejos de mi familia. Nunca querría mudarme a Los Ángeles porque no puedo vivir lejos de ellos –así que, cuando viaja, su mamá va con ella–. Es realmente lindo, ella (Swift) es mi mejor amiga”, explica Cabello. “Odio la palabra ‘dinero’. Simplemente no... Mi peor miedo es hacer un disco solo para que venda mucho o sea superexitoso. No quiero ser la persona que hace canciones en un estudio y dice seremos ricos”.