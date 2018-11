Camila Cabello triunfa en los EMAs en una gala de puro espectáculo televisivo

Camila Cabello ha sido la triunfadora de la 25 edición de los Europe Music Awards (EMAs) de la MTV al llevarse cuatro de los seis premios para los que estaba nominada, en una gala marcada por la espectacularidad televisiva celebrada en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) (norte).

Dos horas de espectáculo pensado para la televisión, con sus pausas publicitarias incluidas y una audiencia potencial de 450 millones de hogares en más de 170 países, en las que los artistas que han actuado han hecho disfrutar a los miles de fans que se han agolpado ante el escenario.

Un montaje vistoso y colorista, con pantallas que simulaban la caída de pintura, ha estado acompañado de la espectacularidad que la cadena televisiva ha imprimido a cada una de las 14 actuaciones que se han podido ver esta noche en directo en el BEC y en televisores de todo el mundo.

El espectáculo ha arrancado con Nicki Minaj, que se ha llevado el premio al mejor artista de hip hop, descendiendo al centro del escenario para interpretar "Good form" antes de unirse a Litle MIx para cantar "Woman like me" en un número que ha calentado el ambiente.

Presentada por la actriz y cantante Hailee Steinfeld, que también ha tenido espacio para actuar con el tema "Back to life", la gala ha recibido a Panic! At the Disco, cuyo cantante, Brendon Urie, ha descendido, con un montaje audiovisual, desde la torre de BEC al centro del escenario para cantar "High Hopes".

El primer galardón de la noche ha sido para la cantante y compositora cubano-estadounidense Camilla Cabello que al recibir el de mejor artista de manos de los actores Michael Peña y Diego Luna, ha dicho en castellano: "como dirían los españoles, estoy flipando", antes de recibir los otros tres de la noche, gracias a la canción "Havana".

Foto: AP

Rosalía ha protagonizado otra de las actuaciones destacadas de la noche cuando ha salido de un camión para cantar su tema "Malamente" acompañada de 24 bailarines y con el público situado a pie de escenario haciendo los coros a la catalana.

La magia de la televisión ha traído a Muse al BEC con una grabación del concierto que protagonizaron ayer en el estadio bilbaíno de San Mamés ante 35,000 personas con el tema "Pressure" y con el actor Terry Crews, que protagoniza el vídeo de esa canción, presentando a los británicos.

Después ha llegado el momento de Janet Jackson, premio "Icono Global" en esta edición de los EMAs con otra de las actuaciones relevantes, con llamaradas y cuerpo de baile incluido, antes de que Bebe Rexha surgiese de una bañera para, acompañada de un centenar de bailarines, cantar "Im a Mess".

Tras recibir el reconocimiento como "Icono Global" por sus 40 años de carrera musical, en los que ha publicado once discos de los que ha vendido 160 millones de copias, Janet Jackson se ha dirigido al público para levantar su voz en apoyo a las mujeres maltratadas y reclamar que no se tolere la desigualdad de género. "Sois mis hermanas", ha proclamado.

Halsey ha llevado literalmente la lluvia al interior del BEC para cantar su tema "Without me" y tras ella Jason Derulo ha ofrecido grabada una versión operística de "Time to say goodbye" de Andrea Bocelli, antes de cantar sobre el escenario "Goodbye" junto a David Guetta y Nicki Minaj.

En la recta final de la gala, Alessia Cara ha protagonizado una colorista actuación con "Trust me lonely" y el dúo estadounidense Jack & Jack, colgando de cables sobre el escenario, ha estado acompañado de un centenar de jóvenes entusiastas para cantar con ellos el tema "Rise".

La gala se ha cerrado con un fin de fiesta y doblete del dj y productor estadounidense Marshmello, primero con Anne-Marie y su tema "Friends" y sin descanso para el público del BEC y el que estaba frente a sus televisores, con Bastille y el tema "Happier".

El ganador del #MTVEMA a mejor artista electrónico Marshmello cantó en vivo Happier ������ pic.twitter.com/6glk6Rix7O — NAICR (@NoticiasNAICR) 4 de noviembre de 2018

Y entre actuación y actuación y entre las obligadas pausas publicitarias de la televisión, se han repartido los premios de esta edición de los EMAs en la que Camila Cabello se ha llevado cuatro de los seis premios a los que estaba nominada, como los de mejor artista, canción y vídeo.

Otros premios que se han conocido esta noche han sido los de Shawn Mendes (mejor actuación en vivo), Dua Lipa (mejor artista pop), Marshmello (mejor artista de música electrónica) Panic! At The Disco (mejor artista alternativo), o 5 Seconds of Summer (mejor grupo rock).

Foto: EFE