“Camila”, el inicio de una nueva era

La artista cubana-estadounidense Camila Cabello estrenará este día su primer álbum de estudio como solista, titulado “Camila”. La producción musical está marcada por un pasado tormentoso y por las ganas de seguir adelante, según lo reveló la exintegrante de Fifth Harmony hace unos días durante una entrevista con un medio internacional.

“La historia detrás del álbum comienza con la segunda canción que escucharás, llamada ‘I Have Questions’, que comencé a escribir hace poco más de un año en el baño de un hotel mientras estaba de gira”, expresó la cantante durante una entrevista.

Además, confesó que en ese momento estaba “plenamente destrozada” y que “sentía mucho dolor”. “Era el capítulo de tu vida que no quieres leer en alto... No pude escribir otra canción en seis meses porque escribir implicaba que tenía que sentir algo, y no estaba preparada para eso todavía”, confesó Cabello.

La primera canción que reveló del nuevo disco es “Havana”, un éxito que ha conquistado los primeros lugares de las listas musicales en el mundo y cuenta con la colaboración del rapero estadounidense Young Thug. Además, su video oficial obtuvo más de 360 millones de reproducciones en menos de tres meses. También en Estados Unidos logró el segundo puesto en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primera canción en alcanzar dicha posición en su país.

“Havana” busca ser un himno sobre la capital de su país, un lugar del que emigró hacia Estados Unidos cuando tenía siete años, y trata de confirmarlo durante la canción. “Todo mi corazón está en La Habana, mi corazón está en La Habana”, reza parte de la canción. Además de ese tema, el disco también contiene la canción “Never Be the Same”. En él, la artista habla sobre las dificultades que enfrentó durante 2017, ya que aseguró en una ocasión que se sentía perdida, pero que con el tiempo logró reencontrarse y al final logró vencer.

En total, la producción estará compuesta por 11 canciones. “Mi primer álbum está listo y las mariposas en mi estómago son plenamente conscientes”, dijo el 21 de noviembre a través de su cuenta de Instagram, en una publicación en la que se la veía muy feliz dentro del estudio de producción.

Un pasado brillante

Cabello formó parte del grupo Fifth Harmony durante cuatro años, en los cuales participó en seis giras internacionales y lanzó tres producciones discográficas, de las que se desprenden los éxitos “Worth It”, “Work from Home”, “All In My Head”, además de otros.

Sin embargo, al final las cosas no terminaron bien y la cubana decidió comenzar su carrera como solista. “Fifth Harmony no fue la máxima expresión de mí individualidad. Mis fan realmente van a conocerme con la música que estoy escribiendo. Mi meta es ser valiente y abrir mi alma”, sentenció la artista tras su salida.