Camilo celebra un hijo y cuatro Latin Grammys

La entrega 22 de los premios Grammy Latinos estuvo llena de momentos emotivos.

El evento, que se llevó a cabo en Las Vegas luego de dos años de confinamiento por la pandemia, permitió a las estrellas de la música reunirse de forma presencial nuevamente, por lo que muchos se olvidaron de la sana distancia, entre abrazos y charlas.

El momento más álgido de la noche llegó cuando reconocieron la carrera de Rubén Blades como Persona del Año; el premio se lo entregó Residente, quien le dedicó un discurso que los puso al borde de las lágrimas.

"Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa cuando yo no tenía. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en los que todo el mundo se esconde ahí estabas tú, me diste lo más que necesitaba, una guía, eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, como un padre para mí. Gracias, Rubén", dijo el rapero.

Rubén también fue galardonado en la categoría Álbum de salsa y Álbum del año, que dedicó a todos los que estaban nominados con él, y a su equipo.

El artista con más premios otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de grabación fue Camilo, quien recibió cuatro de las 10 nominaciones en las que participaba: Canción pop, Canción tropical, Álbum pop vocal y Fusión urbana.

"Quiero dedicar este premio a Índigo (su hijo) para que cuando nazca se sienta orgulloso de su papá, quiero darle las gracias a mis papás que están ahí en primera fila, a la familia Montaner, a mi equipo y sobre todo a Colombia, porque este álbum es una celebración de los sonidos de mi país”, dijo Camilo.

Mon Laferte, quien ganó Álbum cantautor, se hizo tendencia en redes sociales por lucir su embarazo en traje de charro mientras cantó “La mujer”, junto a Gloria Trevi.

"Quiero dedicarle este premio a mi equipo. Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres”, celebró la cantante chilena.

El premio a Canción del año fue para “Patria y vida” que ha sido un estandarte en la lucha contra la situación económica y política de Cuba, sobre todo en los últimos meses. Sus intérpretes, entre los que se encuentran Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona la cantaron en el escenario vestidos de blanco. Después, dedicaron el galardón a las madres latinas del mundo.

Durante la noche también destacó el homenaje que Carlos Rivera hizo a Armando Manzanero, quien falleció en diciembre de 2020. Interpretó "Todavía" y "Esta Noche Vi Llover", junto a la venezolana Nella Rojas y la colombiana Paula Arenas.

Entre los shows más aplaudidos estuvo el de Bad Bunny, Danna Paola, Gloria Estefan, quien abrió la noche, y Maná junto a Alejandro Fernández; el gran ausente fue su papá, Vicente Fernández, quien está hospitalizado desde hace tres meses y que en esta ocasión fue reconocido a Álbum de música ranchera por A mis 80.