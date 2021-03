Camilo no es un reguetonero más

Si alguien a estas alturas aún no conoce a Camilo y desea hacerse una idea rápida de su filiación, que piense en Maluma: es la antítesis. Risueño, cero polémico, felizmente casado, vestido con ropa hippy en lugar de camisas de Gucci y luciendo un bigote daliniano en lugar de los reglamentarios abdominales y tatuajes.

La estrella de la música latina despierta unánime aprobación entre jóvenes, niños y mayores. Parece difícil despuntar entre la actual marabunta de reguetoneros, pero él lo ha conseguido con una música amable que celebra la felicidad de las pequeñas cosas. "Yo no tengo pa’abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa; aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo", descerraja en el single que inunda las radios, "Vida de rico".

"Creo que mi oficio consiste en señalar pequeños detalles que están ahí", explica a Icon con modestia. "Por eso la gente ha conectado con mi música: porque señalo cosas que forman parte de la vida cotidiana. Esa simplicidad hace que la gente se identifique. La vida cotidiana tiene más carne cinematográfica que cualquier película de Tarantino".

El éxito de Camilo ha discurrido paralelamente a la pandemia: en medio del desasosiego, personas de todas las edades encontraron en sus canciones un reducto de alegría; descubrían en ellas a un tipo que, en ese clima adverso, era feliz. La gente deseaba contagiarse de felicidad. Esa dicha proviene de un hecho más singular incluso que su escultórico mostacho: sus temas narran su historia de amor con Evaluna Montaner, actriz y cantante venezolana, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2020. El video de "Por primera vez" (la canción que da título a su primer álbum) es, tal cual, el video de la boda (acumula 340 millones de reproducciones en YouTube). Evaluna es protagonista de otros de sus clips, lo que la convierte, a ojos y oídos de la audiencia, en destinataria de sus amorosos versos.

Asegura que nunca sintió pudor por mostrarse tan abierto. "Cuando empecé, todo el mundo me aconsejaba: ‘Separa, levanta un muro gigante entre tu vida personal y tu vida artística", nos dice desde Bogotá, donde ha viajado a acompañar a su esposa, enfrascada en el rodaje de una serie. "Pero había algo en ese consejo que no hacía clic con mi corazón. No digo que esté mal, pero en mi ejercicio creativo hay como una tuerca floja que me impide esconder. Me parece más interesante lo que estoy viviendo que lo que pueda imaginar. Me pasa también que hay un capricho personal de querer inmortalizar ciertos momentos…".

"No podría fingir ser una cosa que no soy", prosigue. "Soy la misma persona desayunando una taza de café que sacando una canción. Sería tan ridículo tratando de ser irreverente como un artista naturalmente irreverente tratando de disfrazarse de una cosa más limpia". Aun así, no desaprueba propuestas más atrevidas de otros correligionarios: "Me encantan muchos artistas que tienen canciones superdiferentes a las mías: las celebro, las bailo con mi esposa. Pero a la hora de escribir debo ser yo, no quien yo creo que debo ser".

"Es de esa gente que tiene un aura especial", lo define José María Barbat, presidente de Sony Music, la discográfica de Camilo en España. "Es un chico profundamente cristiano, con valores familiares y personales muy hondos. Trabajador y muy amante de la música. Le canta al amor de una manera que hoy en día no es habitual. Está todo muy sexualizado, y él por sus convicciones sería incapaz de decir ‘c*l*’ en una canción. Eso es crucial. Hace música latina limpia".

"Faltaba un artista como Camilo... Había una saturación tal de artistas urbanos que cuando aparece uno que no es como el resto, que hace una música más comedida y agradable, en medio de un panorama en el que abundan letras malsonantes, donde todo se lleva al extremo, acaba convenciendo a público de todas las generaciones", afirma Toni Sánchez, director de LOS40.

La otra clave, para Toni Sánchez, es lo que proyecta su persona, que en el caso de Camilo no puede desligarse de su música. "Tiene ese aire de chico normal —añade—, de músico al que podrías encontrarte tocando en el metro de cualquier ciudad; su forma de vestir no es la de los artistas urbanos latinos, que hacen ostentación de ropa y joyas caras, sino que va con una indumentaria como muy autóctona, y todo eso a la gente le llega. Les gusta su música, que es distinta, y le ven como un tipo amable y sencillo".

Su mejor momento

A lo largo de 2020, una andanada de certeros singles ("Favorito", "El mismo aire" —con Pablo Alborán— , "Tattoo" —con Rauw Alejandro— o su éxito más reciente, "Vida de rico") dejaron claro que Camilo no es un reguetonero más (de hecho, la etiqueta no le sienta bien, pues "Vida de rico" es cumbia).

Por si algo faltaba para completar esa imagen de tierna familiaridad que rodea a Camilo, Evaluna es hija de Ricardo Montaner. Los hermanos de Evaluna, Mauricio y Ricardo, también se dedican a la canción (firman como Mau & Ricky). Las reuniones del clan, del que ahora forma parte Camilo, giran en bucle en torno a la música.

"Mi suegro tiene una carrera de 40 años y sigue llenando estadios y veo que la clave de esa longevidad ha sido siempre el foco, la armonía, la conexión [pronuncia esta palabra señalando el cielo], el silencio. Quiero aprender más de eso que de lo otro. Aparte, fui muy fan desde pequeño de grandes personajes que tuvieron vida de rock star. Mi primer ídolo fue Charly Garcia: conozco todas sus canciones, me leí sus biografías, me vi sus documentales y conozco todos sus procesos. He aprendido tanto de los muros con los que chocan los artistas que admiro, que no sé si quiero repetir eso", manifestó el cantante que oculta su "baby face" con un gran bigote a lo Salvador Dalí.