Todo se lo debemos al coronavirus. El concierto de la mítica banda KISS, originaria de Nueva York, ha sido cancelado según anunció, la productora Two Shows.

La banda fue la que decidió cancelar el concierto, junto con el de Costa Rica, Paraguay y dos ciudades en Brasil.

"Esperábamos que covid-19 se hubiera ido y nos hubiera permitido verlos a todos en noviembre y diciembre de 2020. Lamentablemente este no será el caso. La seguridad de todos los involucrados siempre ha sido nuestra prioridad número uno", expresó la agrupación conformada en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons (Demon) y el guitarrista Paul Stanley (Starchild); posteriormente se les unieron Peter Criss (Catman) –batería– y Ace Frehley (Spaceman), en la guitarra. Pero, en la actualidad, el guitarrista Tommy Thayer (Spaceman) y el batería Eric Singer (Catman), son los que acompañan a Stanley y Simmons.

En principio, el concierto estaba programado para el 24 de abril, pero, dada la situación que atravesaba el mundo en ese momento, el show se pospuso para el 8 de diciembre, siempre en el mismo lugar: el estadio Jorge "Mágico" González. Ahora, se sabe que ya no se efectuará en fecha futuro.

La considerada la última gira de KISS "End of the Road World Tour" se ha visto afectada durante todo este 2020, pues la situación del covid-19 parece no alejarse del mundo, por lo que el resto de conciertos se han reprogramado para 2021.

"Al público en general y a los fans de Kiss, se les comunica que, debido a la pandemia, y la emergencia que existe todavía en el mundo por el coronavirus y las disposiciones gubernamentales de los diferentes países las cuales imposibilitan realizar conciertos", detalló Two Shows en el comunicado.

Además, aseguran que iniciarán el proceso de devolución de entradas, para las personas que ya las adquirieron, con la esperanza que este concierto de primer mundo se realizara en nuestro país.