Canciones salvadoreñas que te hinchan el pecho

La música también ha unido a varias generaciones, sin importar el paso del tiempo, existen temas que no pasan de moda y destacan el patriotismo de los salvadoreños.

La cumbia, baladas o salsa son los principales géneros de estas nueve melodías que nos ilustran el amor por El Salvador. Compartimos una play list para celebrar el orgullo de ser salvadoreño.

1- El Carbonero | Pancho Lara

Este tema es considerado por muchos salvadoreños como el segundo himno nacional, ya que relata las costumbres de la época. Cuenta la historia de un hombre salvadoreño que trabaja arduamente recolectando y vendiendo carbón. Esta canción es bastante conocida y es incluso representada en actividades culturales por personas que la bailan vistiendo trajes típicos.

2- Patria Querida | Álvaro Torres

Una canción nostálgica para los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras. Para recordar la infancia y el anhelado reencuentro por volver al país que los vio nacer. A cargo del cantautor Álvaro Torres, originario de Usulután, es considerada una canción patriótica. “Toma esta canción Patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia, te añoro cada día”, dice su letra.

3- La Bala | Los Hermanos Flores

No puede faltar en las celebraciones de los salvadoreños, que hace levantarse a cualquiera y ponerse a bailar. La agrupación ha sido galardonada con diferentes premios, gracias a sus letras divertidas que destacan la alegría de ser salvadoreños. Original del compositor panameño, Arturo Hassán, la versión de los Hermanos Flores, es una de las más famosas en el mundo.

4- El Sombrero Azul | Salsa Clave

Con un ritmo muy pegajoso y una letra positiva, esta canción destaca algunos de los lugares emblemáticos del país, y la lucha de sus habitantes por salir adelante a pesar de las adversidades. “El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento”, reza su letra.

5- Arriba El Salvador | Los Hermanos Flores

Otro tema positivo. Con el toque infaltable de cumbia que le inyecta la exitosa agrupación de Los Hermanos Flores. Habla de echarle ganas a la vida, seguir adelante y no mirar hacia atrás. “Sigue adelante con valor que luego viene lo mejor, con muchas ganas con amor, vamos arriba el salvador”.

6- A mí me gustan las pupusas | Jhosse Lora

El platillo típico favorito de todos los salvadoreños también tiene su propia canción. ¿Y quién no ama las pupusas? El tema es perfecto para bailarlo gracias a su pegajoso ritmo y tiene una divertida letra: “A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate. A mí me gustan las pupusas, y tomarme una taza de café. A mí me gustan de queso, revueltas o de chicharrón”.

7- Patria | Celina Batlle

La autora escribió el tema cuando tenía 20 años, pero no pudo interpretarlo por vivir en Estados Unidos. El tema se convirtió en uno de los jingle más famosos de la historia por representar a Kolashanpan. El año pasado, la cantautora fue reconocida como Hija Meritísima de Santa Ana. “Quien no ama el hogar, la tierra natal donde ha nacido, terruño de amor, El Salvador, donde yo vivo”, dice su letra.

8- Mi País | Los Hermanos Flores

“Sentada en mi ranchito una mañana linda de verano tocaba mi guitarra sonaban notas sueltas y componía, quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón”, uno de los temas más representativos para los salvadoreños, a cargo de los Embajadores de la música nacional.

9- Orgulloso de ser Salvadoreño | Los Guaraguao

Un tema con memoria histórica. La canción rinde un homenaje a destacados personajes en la historia de El Salvador. “Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso es ser de mi país… orgulloso pues corre por mis venas sangre de Farabundo Martí, sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del compa Schafik”.

A excepción de Los Guaraguao, que son venezolanos, todos los autores e intérpretes de estas canciones son salvadoreños y demuestran el amor por su patria con letras y música que han marcado a generaciones.