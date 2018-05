Cannes: Travolta regaló consejos

John Travolta tenía 24 años cuando Danny Zukko lo convirtió en un ícono con “Grease”. Cuatro décadas después, el actor desgranó en Cannes los secretos de una larga trayectoria en la que dijo no lamentar ningún papel.

“No creo en los lamentos, creo en juntarte con todo tipo de gente, observar a la humanidad y vivir la vida al máximo, para que cuando te llegue la oportunidad de volver a actuar tengas más en tu mochila de memorias y experiencias”, apuntó en una clase magistral.

El intérprete, a quien con cada nuevo éxito se le atribuye un “regreso”, prefiere hablar de “reinvención”.

“Estoy completamente de acuerdo con esa palabra, porque me aburre mucho mi propia personalidad. No es que no me guste, pero me divierte mucho más crear personajes con muchas capas de comportamiento y distintos aspectos”, destacó.