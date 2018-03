Cantalejo de nuevo a escena

Era el año 2012 cuando Natalia Alejandro formaba parte de la banda de rock salvadoreña Akumal haciendo el coro; un amigo conocedor de su talento para escribir canciones la motivó para que compusiera. “Le hice caso y empecé a escribir, hubo buena recepción de parte de los amigos músicos y me dijeron que debía hacer una banda; así que fue rápido el paso de grabar y hacer la banda”, comenta Natalia Alejandro, fundadora y voz líder de Cantalejo. En cuanto al porqué del nombre de la banda, explica que únicamente buscaba algo que la identificara, así que “Canta” es por el gusto de cantar y “Alejo” es el diminutivo de su apellido. “Es un juego de palabras, básicamente”, agrega Natalia. Cantalejo no se mantuvo por mucho tiempo: en el 2013 hubo una pausa porque la mayoría de los miembros deseaba continuar proyectos personales y profesionales.



Nuevos brillos

Por el 2015, integrantes de otras bandas salvadoreñas y el público se empezó a preguntar qué había pasado con Cantalejo, pero fue hasta en el 2016 que Natalia consideró propicio reactivar la banda. “Yo dije: ‘creo que ya es tiempo, es momento de retomar ya con más chance porque estar en esto requiere tiempo’; fue como empezar de cero porque ya no estaban las mismas personas”, detalla la voz de Cantalejo. Contactó a Fabricio, amigo de años y también integrante de Cantalejo, para ir formando nuevamente la banda. Él le dijo que tenía dos conocidos, pero faltaba el guitarrista. “Por medio de Sebastián Sol, vocalista de LACE, coincidimos con Gabriel para tocar”, recuerda Natalia. Esto fue por septiembre de 2016, y, finalmente en octubre de ese mismo año, Natalia, Fabricio, Javier, Aldo y Gabriel salen como Cantalejo al escenario en una presentación que se realizó en la Alianza Francesa.

Producción

Cantalejo, a partir de octubre del año pasado, realizó diversos “toques”, interpretando canciones de la autoría de Natalia y los arreglos hechos por los otros integrantes. El género de la agrupación se mantiene en el indie pop, con influencias de jazz, bossa nova y pop rock; así fue conocida y conserva su sonido original. Con la vuelta a los escenarios, Cantalejo dio un paso más: en diciembre pasado lanzó su primer EP titulado “Hora de dormir”. Este contiene cinco canciones: “Hora de dormir”, “Lo que queda”, “Hoy me quiero dormir temprano”, “Al atardecer” y “Tu canción”. “Tienen la misma idea (las canciones), pero al mismo tiempo son diferentes porque una lleva ritmo bossa nova, otra es más balada, otra es rock; pero llevan una misma intención, todas tratan de amor, desamor, reflexión”, explica la vocalista de Cantalejo. En www.escantalejo.com se puede escuchar y comprar el EP “Hora de dormir”; también se encuentra en Facebook como Cantalejo.

Entre sonrisas y bromas de los otros integrantes, Natalia da la explicación del porqué se llama “Hora de dormir”. “Cuando tenía tiempo, me gustaba dormir bastante, era mi forma de lidiar con las cosas; si me sentía mal, me iba a dormir y me daba como una sensación de tranquilidad, para dejar de pensar, estar relajada”, indica. Al cuestionarle a Natalia sobre el futuro de la agrupación, de la manera más sincera responde: “Esperaría que Cantalejo esté por más tiempo, a largo plazo me cuesta ver las cosas; no quisiera que fuera un proyecto muy corto, nuestra idea es sacar un disco más formal, así como sencillos, lograr tocar afuera. Yo quiero que Cantalejo sea lo más que podamos dar”.



Natalia Alejandro, voz y guitarra Tiene 27 años y es madre de un niño. Su pasión por la música se la inculcaron sus padres desde que era una niña; ambos son músicos. Estudió por un año en el Centro Nacional de Artes (CENAR). Aparte de la música, es profesional de la psicología y labora en una ONG. Sus momentos libres los disfruta con su hijo, llevándolo a lugares que para él son nuevos; y cuando puede, descansa, duerme. Víctor Fabricio Méndez, bajo Tiene 31 años. Se involucró con la música casi que por accidente: su mamá compró una guitarra para aprender a tocar, pero no practicó; Méndez, sí. Estuvo en las orquestas de colegios salesianos y luego estudió en el Centro Nacional de Artes (CENAR). Labora como capacitador de personal para un call center. En sus momentos libres disfruta de la música, leer y ver películas o jugar videojuegos. Aldo Merino, batería y percusión Tiene 33 años. Merino estudió en el Centro Nacional de Artes (CENAR) cuando contaba con 15 años. También recibió clases con profesores particulares y ha estudiado más de la música de manera autodidacta. Es ingeniero químico y trabaja en una empresa textilera. Entre sus pasatiempos está coleccionar percusiones, habla otros idiomas como el portugués, alemán e italiano; practica el tenis de mesa y le gusta viajar para conversar con personas de otras culturas. Javier Rosa, teclados Tiene 25 años, es el más joven de la agrupación. Su hermano compró una guitarra y le enseñó a tocar. Estudió teclados en el Centro Nacional de Artes (CENAR). Formó parte de otras bandas antes de Cantalejo. Es diseñador gráfico y fotógrafo, labora en una agencia publicitaria. Le gusta apreciar la buena cinematografía y la fotografía. Gabriel Guevara, guitarra Tiene 36 años, fue el último en integrarse a Cantalejo. El gusto por la guitarra es por influencia de amigos y primos. Aprendió a tocarla en la escuela Nueva Vida y adquirió más conocimientos de manera autodidáctica a través de revistas, libros y videos. Enseña a tocar guitarra en una escuela de El Zonte, La Libertad. Disfruta cuidar a sus hijos, así como nadar, surfear y correr. El EP “Hora de dormir” contiene cinco tracks: “Hora de dormir” “Lo que queda” “Hoy me quiero dormir temprano” “Al atardecer” “Tu canción” El género indie pop de la banda se mantiene, pero hay influencia de bossa nova, jazz en cada una de los track de este EP. Esta producción fue lanzada el 3 de diciembre de 2016 en Al Lado Arte Residencia, en San Salvador. Todas las canciones son de la autoría de Natalia Alejandro, contando con el resto de los integrantes para realizar los arreglos. Cantalejo, en su nueva etapa, ha tenido diversos “toques” en lugares como Plaza Volcán, en los restaurantes La Guitarra, en playa El Tunco, y en Acapella, en Antiguo Cuscatlán, así como en Zanzibar, entre otros.Pendiente de la primera presentación de 2017 de esta banda salvadoreña; por el momento está confirmado que será en la Alianza Francesa, el próximo 18 de febrero. “A largo plazo me cuesta ver las cosas; no quisiera que fuera un proyecto muy corto, nuestra idea es sacar un disco más formal. Quiero que Cantalejo sea lo más que podamos dar”. Natalia Alejandro, fundadora y vocalista de Cantalejo.