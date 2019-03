Cantar ranchero "le sale del alma"

Muchos la conocían como actriz de telenovelas y otros tantos la situaban como cantante pop, pero ahora la mexicana Sandra Echeverría da un giro de 180 grados a su carrera musical con "Instinto", un disco de rancheras que, según dijo, surge desde lo más profundo de su ser.

"Cantar ranchero es algo que me sale del alma. Es como un instinto, es algo natural. No es mercadotecnia, no es una cosa que nos hayamos inventado, sino yo estaría cantando reguetón, seguramente, que está muy de moda. A lo mejor vendería más", dijo.

Echeverría publicó recientemente "Instinto", un álbum completamente centrado en las rancheras y en el que combina temas originales como "Instinto animal" y "Mala suerte" con versiones de clásicos como "Costumbres" o "Deja que salga la luna".

Famosa por telenovelas como "El clon", "Marina" o "La fuerza del destino", la artista contó, sin embargo, que es "una actriz por accidente" y repasó asimismo sus inicios como cantante.